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Технологии
18 января 2020, 23:58

Amazon разрешит покупателям расплачиваться ладонями вместо карт

Фото компании AMAZON
Фото компании AMAZON

18 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Крупнейший в мире интернет-ретейлер Amazon хочет вывести платежи в одно касание на новый уровень, пишет Forbes.

Компания Amazon планирует создать платежные терминалы, где для оплаты будет достаточно прикосновения ладони. Об этом пишет The Wall Street Journal.

Как сообщается, Amazon планирует установить новые терминалы в кафе, ресторанах быстрого питания и торговых точках. При первом использовании терминалов люди отсканируют ладони и привяжут биометрические данные к своему банковскому счету. После этого они уже смогут расплачиваться за покупки одним касанием.

Недавно компания подала патентную заявку на "бесконтактную биометрическую систему идентификации". Частью этой системы должно стать сканирование ладоней.

Данные, которые будут проходить через терминалы, включая время и место покупки, будут хранится в облаке Amazon.

Пока планы находятся на ранней стадии. Недавно интернет-ретейлер начал сотрудничать с Visa для тестирования. Кроме того, компания ведет переговоры с Mastercard.-0-

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