Антивирусные тачеры разработали в Могилеве

13 октября, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Антивирусные тачеры разработали специалисты частного предприятия в Могилеве. Об этом корреспонденту БЕЛТА рассказал учредитель ООО "КомплексПро" Дмитрий Калеев.

"В осенний период люди больше обычного подвержены простудным и вирусным заболеваниям, в мире продолжается пандемия коронавируса. Чтобы помочь минимизировать распространение болезней, мы разработали тачер, который сократит количество прикосновений к различным поверхностям в общественных местах", - рассказал Дмитрий Калеев.

Тачер - специальное приспособление, которое используется для открытия дверей, нажатия кнопок в лифтах, банкоматах и домофонах. "Известно, что множество заболеваний передается через касание. Руки можно обработать, но нет гарантии, что каждый человек это делает. Наш прошлый социальный проект, который мы успешно реализовали в учреждениях здравоохранения города (безопасные дверные насадки, которые позволяют открывать двери, не прикасаясь к ним ладонями) показал, что забота о своем здоровье и окружающих начинается как раз с прикосновений", - отметил Дмитрий Калеев.

В основе тачера - металлический крючок с силиконовой накладкой. На крючке есть специальное приспособление, которое позволяет нажимать различные кнопки. По словам ведущего инженера-конструктора предприятия и одного из разработчиков тачера Александра Казаровца, полезный аксессуар будет в дальнейшем дорабатываться. "Сама идея такого тачера не нова, подобный выпускают в Китае. Мы модернизировали китайскую версию. И продолжаем работать над улучшением функциональной части. Сейчас выпуском таких изделий в Беларуси никто не занимается", - отметил он.

В массовое производство тачеры планируют запустить в ближайшие месяцы. Основные рынки сбыта - Беларусь и Россия.-0-