Австралия создает национальное космическое агентство

12 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Власти Австралии сообщили о создании в стране национального космического агентства со штаб-квартирой в Аделаиде (штат Южная Австралия), сообщает телеканал "МИР 24".

По словам министра промышленности, науки и технологий Австралии Карен Эндрюс, создание национального космического агентства выведет космический и оборонный сектор страны на совершенно новый уровень. Создание агентства также будет полезно и для сельского хозяйства, особенно в условиях изменения климата. Так, полученные со спутников снимки, смогут помочь фермерам принимать решения о посадке сельскохозяйственных культур.

Согласно прогнозам, в будущем проект может привлечь до $12 млрд частных инвестиций. Кроме того, будут созданы тысячи новых рабочих мест.

Между тем, по данным телеканала ABC News, несмотря на амбициозные цели штат космического агентства на первых порах составит всего 20 человек. К тому же стартовая стоимость проекта будет относительно невысокой - правительство полагает, что инвестиции на первом этапе составят около $40 млн.

Вероятнее всего, агентство в первые годы работы будет сосредоточено на координации деятельности и оказании помощи существующим аэрокосмическим компаниям страны.-0-