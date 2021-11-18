Барбадос станет первым в мире государством с посольством в метавселенной

18 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Барбадос подписал соглашение о приобретении "участка земли" для посольства в метавселенной компании Decentraland. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на британский телеканал Sky News.

Метавселенная - трехмерная версия интернет-пространства, в которой люди взаимодействуют друг с другом и со средой с помощью аватаров через технологии виртуальной реальности, поясняет телеканал.

Как указывает портал о криптовалюте Coindesk, Барбадос и Decentraland подписали соглашение 14 ноября. Правительство одобрило идею создания посольства еще в августе, открытие планируется на январь 2022 года. Теоретически на более поздних этапах развития технологии виртуальное посольство, по сообщению портала, сможет "оказывать различные услуги, в том числе выдавать электронные визы".

Островное государство намерено обзавестись собственным представительством на площадках двух других компаний, занимающихся разработкой метавселенных и их размещением на сервере.

Decentraland запустила свой проект в 2017 году. Желающие могут приобрести участки в виртуальном пространстве за фирменную криптовалюту, среди прочего они могут организовывать на них онлайн-игры, предоставлять "услуги по проведению азартных игр", отмечает Sky News. Портал Coindesk считает, что полученный Барбадосом виртуальный участок может стать частью суверенной территории подобно традиционным посольствам в иностранных государствах.

"Эта площадка станет важным местом, где Барбадос будет работать с нашими традиционными и новыми партнерами в целях укрепления дипломатического присутствия на мировой арене, инвестиций, бизнеса, туризма и сферы культуры. Барбадос будет рад приветствовать остальной мир в своем посольстве в метавселенной", - приводит портал Barbados Today заявление министра иностранных дел и внешней торговли страны Джероми Уолкотта.

Однако один из бывших чиновников Белого дома выразил сомнения, что виртуальные посольства станут полноценной заменой привычной дипломатии, указывает Sky News.

Главным сторонником идеи открытия посольства страны в виртуальном пространстве был посол Барбадоса в ОАЭ Гэбриел Абед. Помимо дипломатической карьеры он является "одним из ведущих мировых экспертов в сфере криптовалюты и блокчейн-технологий", пишет Barbados Today.-0-