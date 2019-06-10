beCloud анонсирует "Подомовой учет" в облаке

Облачный провайдер beCloud анонсирует комплексное решение "Подомовой учет" для организаций жилищно-коммунальной отрасли, которое позволит снизить стоимость и повысить качество оказания услуг населению.
Сервис размещен на Республиканской платформе beCloud и предоставляется по модели SaaS – ПО как услуга (software as a service). Услуга реализована специально для автоматизации деятельности организаций жилищно-коммунального хозяйства, занимающихся обслуживанием жилищного фонда.
"Подомовой учет" позволяет обеспечить надлежащий учет и контроль за выполненными работами, материальными, финансовыми и трудовыми ресурсами предприятия, создать электронный банк данных по объектам жилого фонда с описанием технических характеристик по каждому объекту, контролировать и учитывать потребление тепловых и энергетических ресурсов, анализировать деятельность организации. На основании полученных данных продукт производит расчет себестоимости объектов жилого фонда по техническому обслуживанию, текущему ремонту, благоустройству придомовой территории, уборке мест общего пользования, капитальному ремонту и т.д.
"Подомовой учет" – это облачное решение, которое поможет организовать эффективную работу многочисленным белорусским организациям жилищно-коммунального хозяйства. Основной принцип предоставления подобных услуг со стороны облачного провайдера – это возможность их развертывания в облаке с обязательным резервным копированием, обеспечение доступа пользователей к системе в режиме онлайн, при этом продукт доступен пользователю из любой точки мира в любое удобное ему время", – прокомментировал генеральный директор beCloud Олег Седельник.
Все выполняемые работы учитываются согласно утвержденным нормам расхода материала, трудозатрат рабочих, использованных машин и механизмов, а также на основании технологических карт. Кроме этого, в облачном решении организован обмен данными с внешними системами (АИС "Расчет-ЖКУ", бухгалтерские программы, складские программы и другие). Разработчиком программного обеспечения облачного решения beCloud выступила компания "Брайт Солюшенз".
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