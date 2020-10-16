beCloud развивает облачную платформу с использованием инновационных подходов и оборудования

Республиканская облачная платформа, размещенная в дата-центре уровня TIER III beCloud, наращивает вычислительные мощности и производительность.

Для нынешнего расширения Республиканской облачной платформы было использовано решение Dell Technologies.

Модернизация облачной инфраструктуры оператора прошла в рамках постоянной работы по развитию Республиканской платформы и обеспечила увеличение вычислительных мощностей платформы и ресурсов хранения данных. Теперь облака beCloud позволяют размещать еще больше информационных систем клиентов различных классов защиты, обеспечивая самый высокий уровень безопасности данных заказчиков.

В целом за последние пять лет ресурсы Республиканской платформы существенно увеличились, а сама она усовершенствовалась: виртуальные процессоры и система хранения данных выросли в 6 раз, оперативная память – в 3,5 раза. Сегодня на платформе могут размещаться системы, отнесенные к категориям типовых информационных систем "5-юл", "5-фл" "3-юл", "3-фл" и "3-дсп", а это широкий спектр разной информации – от общедоступных данных до составляющих коммерческую, профессиональную, банковскую и иную охраняемую законом тайну.

beCloud уделяет большое внимание развитию облачной платформы, ведь это позволяет внедрять новые сервисы и услуги, повышать качество оказываемых услуг, реализовывать партнерские проекты с компаниями – лидерами ИКТ-рынка в своих сегментах.

Кроме того, на базе Республиканской облачной платформы создано и работает "Государственное облако" (G-cloud), в котором размещаются программно-технические средства, информационные ресурсы и информационные системы государственных органов и организаций. Сегодня уже более 500 госорганов и организаций перешли на Республиканскую платформу и используют в своей работе технологии облачных вычислений. Проведенная модернизация также стала одной из составляющих по созданию уникальной инфраструктуры с современной системой защиты информации для государственных органов страны.

Dell Technologies – это уникальное семейство бизнесов, которое обслуживает заказчиков в 180 странах, включая 98% из Fortune 500. Вендор располагает наиболее полным и инновационным портфелем в отрасли: от края до ядра в облаке.

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