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14 октября 2019, 15:15

beCloud вдвое увеличит мощность дата-центра уже в середине 2020 года

beCloud продолжает успешно развивать проекты - компания подписала контракт на поставку оборудования с одним из мировых лидеров цодостроения – корпорацией VERTIV – для строительства второго модуля Республиканского центра обработки данных.

Проект, в результате которого мощности дата-центра beCloud увеличатся вдвое, будет завершен в середине 2020 года. Суммарное количество серверных стоек ЦОДа составит 312 единиц с совокупной IT -мощностью более 2 МВт.

"Информационно-коммуникационные технологии развиваются в нашей стране стремительными темпами, и важно, что инфраструктурный оператор успешно обеспечивает потребность организаций в облачных продуктах и услугах, - отметил генеральный директор beCloud Олег Седельник. - Ключевым для нас является государственный сектор, в соответствии с задачами, поставленными Президентом Беларуси. Кроме того, мы активно обеспечиваем спрос частного сектора. С момента запуска Республиканского центра обработки данных специалистами beCloud проделана значительная работа - нашими клиентами уже являются госорганы, банки, провайдеры облачных сервисов и компании из других сфер, в том числе и из других стран. Это значит, что качество и стоимость наших услуг говорят сами за себя. Но мы хотим и сделаем значительно больше".

Корпорация VERTIV (головной офис компании размещен в США, штат Огайо) ведет свою деятельность в более чем 130 странах мира и обладает широчайшим портфолио проектов, оборудования и услуг. Более 19 тысяч сотрудников корпорации по всему миру работают над созданием решений и инфраструктур, готовых к требованиям будущего. Оборот корпорации за 2018 год составил 4,3 млрд долл. США. На оборудовании VERTIV работают дата-центры мировых IT-гигантов, телекоммуникационных компаний и корпораций во всех отраслях экономики.

Второй модуль для Республиканского центра обработки данных будет спроектирован и построен по технологии pre-fabricated design. Данная технология подразумевает предварительную сборку ЦОД на заводе и доставку на площадку заказчика для финальной сборки. Она позволяет сократить сроки реализации проекта практически в два раза относительно классического подхода к строительству ЦОД, что и было продемонстрировано в процессе реализации проекта строительства первого модуля РЦОД. Последующее масштабирование объекта упрощается за счет применения аналогичной технологии.

Напомним, Республиканский центр обработки данных является одним из крупнейших комплексов Беларуси и первым ЦОДом уровней TIER III Design Documents и TIER III Facility Construction (Uptime Institute, США). Дата-центр beCloud обеспечивает выполнение всех необходимых условий для гарантированного бесперебойного функционирования вычислительного оборудования: отказоустойчивое энергоснабжение, климатический режим, подключение к высокоскоростным отказоустойчивым каналам связи, обеспечение комплексной безопасности, круглосуточный мониторинг и поддержка.

Особые требования по безопасности в банковской и кредитно-финансовой сфере выполняются благодаря полученному сертификату PCI DSS.

Совместное общество с ограниченной ответственностью "Белорусские облачные технологии" зарегистрировано 19 декабря 2012 года Минским горисполкомом за регистрационным номером 191772685. Основной вид деятельности – оказание услуг в области электросвязи, код ОКЭД 64200.

Совместное общество создано в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 13 декабря 2012 года №556 "Об условиях реализации инвестиционного проекта в сфере информационно-коммуникационных технологий" (далее – Указ 556) с целью реализации Инвестиционного договора "Создание и эксплуатация объектов информационно-коммуникационной инфраструктуры с использованием новейших телекоммуникационных технологий и технологий обработки данных".

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СООО "Белорусские облачные технологии" 12 августа 2013 года получило специальное разрешение (лицензию) на право осуществления деятельности в области связи. Оператору выделена полоса радиочастот шириной 20 МГц (1710-1730/1805-1825 МГц) и шириной 35 МГц (2530-2565/2650-2685 МГц) для развертывания сети стандарта LTE. LTE-частоты инфраструктурному оператору предоставлены эксклюзивно.

beCloud будет обслуживать сеть, распределяя между операторами на равных условиях доступ к инфраструктуре. При этом он не будет работать с абонентами напрямую: услуги и тарифы на них определят сами операторы. Воспользоваться услугами инфраструктурного оператора LTE-сети смогут не только мобильные операторы. Его клиентами смогут быть и компании, желающие стать виртуальными оператором, и интернет-провайдеры без голосовой связи. Дополнительную информацию о компании можно найти на сайте www.becloud.by.

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