Беларусь и Россия планируют провести конкурс технопарков Союзного государства

7 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Государственный комитет по науке и технологиям Беларуси, Ассоциация кластеров и технопарков России и Постоянный комитет Союзного государства планируют провести конкурс технопарков для поддержки инновационного молодежного предпринимательства в Беларуси и России. Об этом рассказал сегодня на пленарном заседании Форума проектов программ Союзного государства - Х Форуме вузов инженерно-технологического профиля России и Беларуси председатель ГКНТ Александр Шумилин, передает корреспондент БЕЛТА.

По его словам, технопарк является ярким примером развития вузовской инфраструктуры коммерциализации знаний, поэтому идея провести конкурс является актуальной и своевременной. "По итогам конкурса мы определим лучшие научно-технологические парки в наших странах, резидентам которых будет оказана поддержка по внедрению результатов научно-технической деятельности и освоению производства промышленной продукции, созданной прежде всего по научно-техническим программам Союзного государства", - сказал Александр Шумилин.

Он также отметил, что в 2021 году ГКНТ совместно с Ассоциацией кластеров и технопарков России и Постоянным комитетом Союзного государства создан единый реестр технопарков СГ, в который на сегодня вошли 28 ведущих субъектов инновационной инфраструктуры Беларуси и России. В настоящее время создается портал геоинформационной системы "Единый реестр технопарков Союзного государства", который позволит потенциальным инвесторам выбирать наиболее привлекательные условия работы, а также оперативно находить партнеров для реализации совместных проектов как в Беларуси, так и в России.

Для вовлечения молодежи в инновационное предпринимательство и деятельность ГКНТ активно занимается формированием и развитием инновационной инфраструктуры. Сегодня сеть субъектов инновационной инфраструктуры охватывает все областные центры, города Барановичи, Новополоцк, Пинск, Горки, Скидель и Борисовский район, включает 18 технопарков, которые оказывают содействие научным организациям в передаче технологий в экономику, в создании новых инновационных производств.-0-