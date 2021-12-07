Кубрин: нигде нет такой широкой палитры научно-технологических знаний, как в СГ

7 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Нигде в мире нет такого большого объема научно-технологических знаний, как в рамках Союзного государства. Об этом заявил сегодня заместитель государственного секретаря Союзного государства Алексей Кубрин во время открытия Х Форума вузов инженерно-технологического профиля СГ, передает корреспондент БЕЛТА.

"Форумы технических вузов являются полезными с нескольких точек зрения, и первая из них - образовательная, когда встречаются разные технические школы и работают по разным направлениям. Учитывая большое количество вузов, которые приезжают на эту площадку, а это студенты, руководители, аспиранты, предприятия промышленности, идет обмен не только научно-технологическими знаниями, но и обмен информацией, менталитетом. Взгляните на географию тех вузов, которые приехали сегодня из России. Это порядка 30 учреждений, причем из разных уголков: начиная от Сибири, заканчивая западом России", - сказал Алексей Кубрин.

Он отметил еще одну положительную тенденцию - во время форума проводится большое количество секций и круглых столов по разным направлениям. "Вместе мы рассматривали энергетику, машиностроение, оптику, ядерную энергетику. Когда молодые люди видят эти направления развития, появляется интерес жить и творить там, где это создается. Нигде в мире нет такого большого объема и палитры научно-технологических знаний, которые есть в рамках Союзного государства. На таких форумах становится ясно, что творить и жить проще здесь. И российская, и белорусская инженерные школы являются ведущими в мире. Там можно получить весь объем фундаментальных знаний, который хорошо сохранен", - добавил заместитель государственного секретаря Союзного государства.

Форум вузов инженерно-технологического профиля Союзного государства проходит в десятый раз на базе Белорусского национального технического университета. Основные цели форума - популяризация инженерного образования, привлечение молодежи в сферу науки, создание межвузовской платформы для реализации основных направлений белорусско-российского интеграционного сотрудничества по приоритетным направлениям развития науки и техники и поддержке талантливой молодежи.

Во время форума будут затронуты вопросы дальнейшего формирования и укрепления имиджа Союзного государства среди обучающейся молодежи, создания условий для развития молодежного инновационного предпринимательства в рамках Союзного государства. Участники смогут обменяться опытом между университетами по развитию инженерного образования в условиях трансформации экономики, а также укрепить культурные связи.

Во время форума будет работать 6 секций по различным тематикам: "Мобильные машины и мобильные технологии", "Инженерная экология в современном мире", "Перспективные технологии, материалы, оборудование и системы", "Цифровые технологии в инженерном образовании", "Молодежное инновационное предпринимательство", "Университет - современный мир и национальные интересы".

Х Форум вузов инженерно-технологического профиля Союзного государства проводится при поддержке Постоянного комитета Союзного государства, Министерства образования Беларуси, Министерства науки и высшего образования России.-0-

Фото Павла Орловского