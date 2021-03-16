16 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Авиакомпания "Белавиа" запустила мобильное приложение для покупки билетов и регистрации на рейсы, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт перевозчика.

"Для покупки билетов необходимо заполнить данные о городе вылета, городе прибытия, датах вылета и количестве пассажиров. Система предоставит список результатов, соответствующих заданным критериям, и пользователь сможет выбрать подходящий рейс из списка доступных. После выбора тарифа и стоимости полета следует ввести данные и контактную информацию о пассажирах, а затем перейти к экрану оплаты. После успешной покупки билета или билетов пользователь получит электронное письмо с подтверждением платежа на указанный адрес электронной почты", - рассказали в авиакомпании.

Мобильное приложение также предоставляет возможность зарегистрироваться на рейс онлайн, что значительно ускоряет процесс прохождения регистрации в аэропорту. Это необходимо сделать не ранее 24 часов и не позднее 2 часов до времени вылета. Для большинства регулярных рейсов в маршрутной сети "Белавиа" пользователи приложения смогут получить мобильные посадочные талоны с QR-кодом.

Приложение было разработано сотрудниками EPAM в рамках хакатона. Новый мобильный сервис можно скачать в AppStore и Google Play. Пока это базовая версия, в будущем планируется увеличение количества доступных функций. Среди них - возможность сканирования паспорта для быстрого ввода данных о пассажирах, вход в личный кабинет участника программы лояльности "Белавиа Лидер" и другие.-0-