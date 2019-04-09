Белорусам стали доступны кредиты Банка БелВЭБ в приложении "МТС Деньги"

9 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусам стали доступны онлайн-кредиты, которые можно получить в течение нескольких минут без посещения банка. Презентация совместного проекта на основе технологии открытых API телеком-оператора МТС и Банка БелВЭБ прошла сегодня на форуме "ТИБО", передает корреспондент БЕЛТА.

Мобильные кредиты выдают с 9 апреля через приложение "МТС Деньги". Срок и сумму кредита можно выбрать самостоятельно, а оформить непосредственно в приложении с помощью опции "Online кредит". После этого надо пройти упрощенную процедуру идентификации в Межбанковской системе идентификации, заполнить кредитную анкету и ввести номер карты (Visa или MasterCard), эмитированной банками Беларуси.

Ответ от банка придет в течение нескольких минут, и если он будет положительным, деньги поступят на карту. Денежными средствами можно воспользоваться мгновенно и по своему усмотрению, к примеру, оплатить товары или услуги онлайн, наличные средства - снять в банкомате.

"Банк БелВЭБ стратегической целью определил внедрение именно продуктовых API, которые являются самыми сложными в части реализации и внедрения их в банковские процессы и одновременно самыми востребованными как для партнеров, так и для клиентов", - рассказал председатель правления ОАО "Банк БелВЭБ" Василий Матюшевский. По его словам, ключевая особенность такой модели ведения бизнеса - скорость и относительная дешевизна реализации потребности, причем потребности в месте возникновения. "Проект очень инновационный не только для белорусского рынка. Это новый шаг в цифровизации банковского бизнеса. И самое главное - эта услуга работает 24 часа в сутки", - добавил председатель правления банка.

Как отметил генеральный директор компании МТС Владимир Карпович, проект является одной из составляющих большой задачи - цифровой трансформации экономики, общества. "Мобильные кредиты стали результатом совместных усилий банка и оператора связи. Наше сотрудничество демонстрирует открытость с двух сторон. Теперь наши абоненты могут без похода в банк получить онлайн-кредит, то есть нужную сумму прямо со смартфона или иного устройства. Мы уверены, что эти сервисы будут широко востребованы среди клиентов - они принесут динамику решения их вопросов", - заметил он.

Механизм онлайн-кредитов разработали и внедрили в сжатые сроки - всего за 3 месяца. В банковской сфере Беларуси открытые API применяются с 2018 года. С их помощью внешние приложения могут пользоваться внутренними данными банка. Сервис, разработанный Банком БелВЭБ и оператором связи, - пример на рынке Беларуси в части реализации продуктовых API.-0-