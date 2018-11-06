6 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские ученые разрабатывают технологию быстрого определения типа вируса, сообщил сегодня на пресс-конференции генеральный директор ГНПО "Оптика, оптоэлектроника и лазерная техника", директор Института физики имени Б.И.Степанова НАН Беларуси Николай Казак, передает корреспондент БЕЛТА.

"В нашем институте активно проводятся прикладные исследования. Есть успехи в области лазерной медицины. Мы не собираемся останавливаться на достигнутом. Сейчас занимаемся разработкой по определению типов вирусов. Чтобы узнать тип вируса, нужно провести сложные исследования, которые могут длиться 10-20 дней. Наша задача - создать метод, технологию, которая бы позволила определять тип вируса за несколько десятков минут, а это позволит врачам своевременно назначать соответствующие лекарства", - сказал Николай Казак.

Лазерные технологии применяются не только в медицине, но и в сельском хозяйстве. "В начале этого года мы разработали лазерный прибор для стимулирования развития икринок в рыбхозах Беларуси. Эксперименты подтвердили, что выход мальков из икры повышается на 40%", - отметил директор института.-0-