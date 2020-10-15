15 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские ученые разработали биочип для изучения функций головного мозга, сообщила сегодня журналистам ученый секретарь Института физиологии НАН Беларуси Маргарита Досина, передает корреспондент БЕЛТА.

При Институте физиологии НАН с 2018 года работает Центр мозга. "Мы моделируем различные типы патологий и пытаемся найти решения. Одна из интересных разработок - биочип для изучения нейронных сетей, функций головного мозга и впоследствии создания новых подходов к лечению и восстановлению структур мозга", - сказала Маргарита Досина.

"Уникальность этого биочипа в том, что он может не только регистрировать электрические показатели (клетки мозга относятся к электровозбудимым тканям, то есть передают электричество), но и обучать стволовые клетки. То есть мы можем проводить преддифференцировку стволовых клеток в нейрогенном направлении и получать нервные клетки и ткани", - отметила ученый секретарь.

Она обратила внимание на то, что сегодня весь мир старается минимизировать количество экспериментов на животных, создать модели, которые позволят перейти от in vivo к in vitro. В Институте физиологии НАН разработан биопринтер, на котором можно печатать кусочки ткани, в том числе определенные участки мозга. "Например, если нам нужно провести эксперименты, связанные с эпилепсией, мы можем положить такой кусочек мозга на биочип и с помощью данной модели изучить эффективность действия разных лекарственных препаратов", - добавила ученый секретарь.-0-