Белорусский Красный Крест запустил платформу пожертвований на программу борьбы с COVID-19

24 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский Красный Крест запускает сбор средств на реализацию программы по борьбе с COVID-19. Теперь все способы поддержки деятельности организации собраны на едином электронном ресурсе, сообщили БЕЛТА в Белорусском обществе Красного Креста.

На ресурсе donation.redcross.by/covid можно узнать обо всех способах помощи, пожертвовать средства, отправить заявку на волонтерство и т.д. Также здесь размещена оперативная информация об объемах собранной помощи и о том, как она распределяется. Как выполняются заявки на доставку товаров и лекарств на дом одиноким пожилым и людям с инвалидностью.

"В условиях чрезвычайной ситуации любая помощь важна, даже самая маленькая. А если к делу подключаются серьезные партнеры, мобилизация ресурсов идет значительно лучше", - отметила генеральный секретарь Белорусского Красного Креста Ольга Мычко. И такие партнеры есть. Например, инициативу Красного Креста поддержала EPAM: IT-компания уже перечислила организации $100 тыс. и обратилась к своим сотрудникам с предложением сделать частные пожертвования, финальную сумму которых EPAM удвоит.

Все средства пойдут на закупку необходимой медицинской техники, средств индивидуальной защиты для врачей, медицинских работников и волонтеров, а также на поддержку других важных направлений работы Белорусского Красного Креста в условиях борьбы с COVID-19. Эта помощь позволит обеспечить устойчивую работу медико-социальной службы "Дапамога". Сейчас 146 медицинских сестер и 25 сестер милосердия обслуживают на дому около 1,5 тыс. подопечным. Кто-то из них лишился ног, кто-то живет с серьезными хроническими заболеваниями - без заботы и поддержки эти люди просто не справятся. А медсестры не справятся без перчаток, масок и антисептиков.

Средства защиты и дезинфекции нужны и волонтерам, социальным работникам, которые заняты доставкой рецептов, продуктов и лекарств: каждый день поступают сотни таких запросов, которые аккумулируют ТЦСОНы и поликлиники по всей стране. С 30 марта волонтеры Белорусского Красного Креста выполнили уже 4508 запросов.

Пожертвования также помогут поддержать боевой дух медиков. Для начала хотя бы питьевой водой и горячими обедами. А если получится, то и средствами индивидуальной защиты.

Значимое направление работы в эти дни - психологическая поддержка пожилых людей и контактных лиц 1-го и 2-го уровня, которые взаимодействуют с больными COVID-19. Для них работает инфолиния "Добрый телефон": по номерам 201 (для мобильного) и 122 (для стационарного) человек может поделиться своими проблемами с волонтером, который его обязательно выслушает и ответит на все интересующие вопросы.-0-