БГУ представит около 20 разработок на выставке "ТИБО-2021"

28 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. На XXVII Международной выставке "ТИБО" представят около 20 разработок БГУ. Форум пройдет в Минске с 1 по 4 июня. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе вуза.

В экспозицию БГУ вошел макет первого университетского спутника BSUSat-1, программно-аппаратные платформы, позволяющие дистанционно снять показания с различных видов счетчиков, расходомеров и регистраторов. Также будут представлены многофункциональные умные окна. Изобретение представляет собой жидкокристаллические панели, которые в зависимости от внешних факторов из прозрачных изменяются в матовые и наоборот. Умные окна можно использовать как альтернативу обычным стеклянным. Инновационная разработка защищает помещение от попадания солнечного света, проникновения ультрафиолетового излучения и частично блокирует инфракрасное.

Среди разработок БГУ представлена многофункциональная веб-платформа для обучения программированию и теории алгоритмов. Она позволяет проводить в сети практические занятия, конкурсы, олимпиады, тестирования в учреждениях образования в области программирования.

Посетители выставки смогут ознакомиться с комплексом специализированных программ для контроля уровня деформации поверхности и расчета устойчивости подземных сооружений. Он предназначен для проектировщиков, геологов и других специалистов в области горнодобывающей промышленности. Запланирована презентация инновационного проекта "Цифровой факультет", реализуемого на базе факультета радиофизики и компьютерных технологий БГУ.

Международная выставка "ТИБО" - площадка для обмена передовым международным опытом, обсуждения государственной политики в информационной сфере, генерации инновационных знаний и обсуждения механизмов внедрения новейших технологических трендов в различные сферы экономики, бизнеса и жизни современного общества.-0-