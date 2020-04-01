БГУ проведет дни открытых дверей онлайн

1 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский государственный университет проведет дни открытых дверей онлайн, сообщили БЕЛТА в пресс-службе университета.

Факультеты БГУ проведут прямые трансляции, горячие телефонные линии и активизируют общение в официальных аккаунтах социальных сетей.

Юридический и физический факультеты, Институт теологии имени святых Мефодия и Кирилла организуют онлайн-связь 2 апреля, а абитуриенты экономического факультета, журфака, Международного государственного экологического института им. А.Д.Сахарова смогут в таком же режиме задать свои вопросы 4 апреля.

Факультет международных отношений организовал акцию "Час абитуриента". Запланированы трансляции на платформе YouTube, посвященные вопросам поступления и обучения по конкретной специальности. Ближайшая онлайн-встреча состоится 4 апреля с презентацией специальности "Мировая экономика".

Будущие студенты факультета прикладной математики и информатики могут принять участие в онлайн-диалоге. Задать вопросы можно в любое время по электронной почте dod.fpmi@bsu.by. Ответы опубликуют 3 апреля на сайте факультета.

Филологический факультет принимает вопросы поступающих в группе во "ВКонтакте". Рубрика ведется в течение двух лет и содержит ответы на распространенные обращения абитуриентов. Кроме того, для старшеклассников факультет 4 апреля проведет прямую онлайн-трансляцию.

Информацию о поступлении можно также узнать, позвонив по телефонам горячих линий факультетов. Обращения принимаются и по адресу электронной почты fsc@bsu.by.

Лицей БГУ разместил видео со дня открытых дверей. Сюжет содержит информацию об учебных профилях, подготовке к вступительным экзаменам, условиях проживания в общежитии.-0-