БГУ внедрит электронные зачетки

29 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Белорусском государственном университете внедрят электронные зачетные книжки. Их пользователями станут около 5 тыс. первокурсников и магистрантов БГУ всех форм обучения, сообщили БЕЛТА в пресс-службе БГУ.

Этот пилотный проект позволит создать многофункциональный веб-сервис для обучающихся и оптимизировать аттестационный процесс. В БГУ также рассчитывают, что внедрение электронной зачетки позволит значительно сэкономить за счет отказа от бумажной версии и использования имеющихся в университете современных цифровых технологий. "IT-инновация включает все функции своего бумажного прототипа и значительно упрощает подготовку отчетной документации и анализ успеваемости. Кроме того, молодые люди и их родители в любое время на компьютере, планшете или смартфоне смогут получить доступ через личный кабинет студента к просмотру экзаменационных оценок за весь период обучения. Также она освобождает студентов от необходимости замены бумажного документа при его повреждении или потере", - отметили в пресс-службе.

На начальном этапе внедрения электронных зачеток использование бумажных ведомостей сохранится. В дальнейшем предполагается полная автоматизация процесса аттестации. Средством идентификации на экзамене станет студенческий билет.

Разработчиком новации выступил Центр информационных технологий БГУ. Работа над проектом велась в ходе реализации Стратегии цифровой трансформации университета. В пресс-службе напомнили, что в 2018 году студенты вуза стали обладателями многофункционального электронного студенческого билета, совмещенного с банковской платежной картой. Благодаря ему только в первый год использования университет сэкономил около Br40 тыс. В ближайшее время планирование работы преподавателей, их отчеты о выполнении учебных поручений, журналы кураторов, другие документы будут вестись только в электронном виде в личных кабинетах преподавателей на внутреннем сайте БГУ.

В 2003 году БГУ стал первым вузом Беларуси, который ввел в пользование электронные студенческие билеты. В 2010-м они были внедрены во всех высших учебных заведениях страны.-0-