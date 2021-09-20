20 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 100 заявок подано на республиканский конкурс инновационных проектов, в том числе 60 заявок в номинации "Лучший молодежный инновационный проект", сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе Государственного комитета по науке и технологиям.

"Наибольшее количество заявок поступило по направлениям "Информатика, информатизация и космические исследования" (23%), "Экология" (18%) и "Медицинские науки и технологии" (15%). Цифры не окончательные, так как заявки на конкурс принимаются до 30 сентября", - рассказали в пресс-службе.

Республиканский конкурс инновационных проектов в 2021 году проходит по новым правилам. Теперь в конкурсе могут участвовать инновационные проекты различных стадий реализации. В дополнение к юридическим и физическим лицам индивидуальные предприниматели также могут подать заявку. В номинации "Лучший молодежный инновационный проект" можно подать технико-экономическое обоснование, которое обладает упрощенной структурой по сравнению с бизнес-планом.

В этом году помимо двух основных номинаций ("Лучший инновационный проект" и "Лучший молодежный инновационный проект") будут и дополнительные. В частности, номинации "Лучший инновационный проект в медиасфере" (Национальная государственная телерадиокомпания Беларуси), "Лучший молодежный инновационный проект на территориях, восстанавливающихся после аварии на ЧАЭС" (Программа развития ООН в Беларуси), "Лучший молодежный инженерно-технологический проект" (научно-технологический парк БНТУ "Политехник").

Республиканский конкурс инновационных проектов проводится с 2010 года. Он выступает площадкой для поддержки стартап-движения и малого инновационного предпринимательства в стране. В рамках конкурса рассматриваются социально значимые инновационные проекты, соответствующие приоритетным направлениям научно-технической деятельности в Беларуси. Участники конкурса самостоятельно выбирают, к какой номинации относится представляемый ими инновационный проект.

Победителям и призерам конкурса вручаются дипломы и премии: за первое место - 86 базовых величин (Br2494), за второе место - 57 БВ (Br1653), за третье место - 29 БВ (Br841). Среди победителей и призеров совет конкурса отбирает проекты для дальнейшей коммерциализации их результатов, которые получат сертификат на получение денежных средств в размере 571 БВ (Br16 559).-0-