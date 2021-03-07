Более 60 тыс. компаний по всему миру взломали из-за уязвимости в ПО Microsoft

7 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 60 тыс. организаций по всему миру подверглись взлому из-за уязвимости в программном обеспечении Exchange Server корпорации Microsoft. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Bloomberg.

По словам экспертов, предполагаемые киберпреступники стремятся заразить как можно больше компьютеров прежде, чем компания сможет полностью обезопасить всех своих клиентов. К настоящему моменту, по данным источника Bloomberg, от вредоносных действий хакеров пострадали по всему миру более 60 тыс. организаций, пользующихся в своей работе продуктами Microsoft. По оценке агентства, если число жертв продолжит расти, инцидент можно будет расценивать как мировой кризис в сфере кибербезопасности.

Представитель властей США сообщил Bloomberg, что на всех уровнях американского правительства принимаются меры с целью "оценить и устранить последствия" действий хакеров. "Угроза сохраняется и развивается, и мы призываем операторов интернет-сетей относиться к ней со всей серьезностью", - приводит агентство слова представителя Белого дома.

Ранее Microsoft представила обновление Exchange Server на фоне того, что через нее ряд частных компаний в США могли подвергнуться атаке со стороны хакеров из группировки, которую в корпорации назвали Hafnium. Утверждалось, что она может быть связана с Китаем. Как указывалось в заявлении Microsoft, в последнее время участники данной группировки осуществили несколько атак с использованием неизвестного ранее механизма, при котором были украдены пароли или найдены уязвимости в работе ПО, созданного для обмена сообщениями и корпоративной коммуникации.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки отметила, что речь идет о серьезной уязвимости, которая может иметь масштабные последствия. Официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь заявил в свою очередь, что китайские власти выступают против кибератак и не имеют никакого отношения к попыткам осуществления взломов программного обеспечения Microsoft.-0-