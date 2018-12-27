Число преступлений в сфере высоких технологий в Минске выросло за январь-ноябрь почти на 43%

27 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске за январь-ноябрь в сфере высоких технологий зарегистрировано 1 253 преступления (по сравнению с аналогичным периодом прошлого года рост составил 42,9%), из них 958 - хищение путем использования компьютерной техники, 229 - несанкционированный доступ к компьютерной информации, сообщил журналистам прокурор города Минска Сергей Хмарук в пресс-центре БЕЛТА.

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