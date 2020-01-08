Дети-сироты со всей Беларуси изучают IT в образовательном лагере #YouCAN

8 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В республиканском образовательном лагере #YouCAN в Минске проходят обучение 70 подростков со всей страны в возрасте от 13 до 17 лет, которые воспитываются в приемных семьях, домах-интернатах и домах семейного типа, сообщила БЕЛТА соорганизатор проекта Наталья Мирончук.

Проект призван помочь подросткам определиться с будущей профессией, сформировать образовательный маршрут, показать, что популярные и престижные направления - web-дизайн и программирование, блогинг и журналистика, PR и маркетинг, SEO и SMM - доступны каждому. Такой образовательно-оздоровительный отдых поддержало Министерство образования.

Лагерь #YouCAN уже второй раз проходит в статусе республиканского. Пилотный проект в 2018 году затронул Брест и Брестскую область, а летнюю смену 2019-го принимал Минск. Процесс обучения был построен на изучении IT, финансов, маркетинга, SEO, журналистики, PR, web-дизайна.

В этот раз акцент сделан на формировании у подростков навыков проектной деятельности. Это необходимо для того, чтобы они смогли применить полученные знания в любой из сфер жизни, а не только в программировании. Результаты проектов, над которыми ребята работают всю зимнюю смену, они представят в одном из IT-направлений.

В лагерь приехали преподаватели и менторы не только из Беларуси, но и из России - мастера образовательных программ, социотехники и игропрактики из Санкт-Петербурга и Москвы, отметила руководитель проекта Катерина Бриль. Они на практике познакомят ребят с форсайт-мышлением, научат ставить и решать задачи, думать на несколько шагов вперед, создавать проекты от идеи до поиска партнеров и финансирования, моделировать внештатные ситуации, работать в команде. Вместе с наставниками подростки разберутся, какие профессии будут востребованы в будущем и как изменятся привычные специальности. Своими историями успеха поделятся белорусские предприниматели.

Лагерь будет проходить по 11 января в одном из минских образовательно-оздоровительных центров.-0-