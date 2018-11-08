Девять самых интересных экспонатов China International Import Expo

8 ноября, Шанхай /БЕЛТА - Жэньминь Жибао/. На первой китайской международной выставке импортных товаров и услуг China International Import Expo (CIIE), которая проходит в Шанхае, представлена самая передовая продукция и новые технологии со всего мира. Некоторые экспонаты заслуживают особого внимания.

Самый большой экспонат - плоскофрезерный станок "Созвездие Тельца"

Фото Cinanews.com

Этот экспонат является самым крупным на выставке. Его габариты - 20 м в длину, 10 м в ширину, 8 м в высоту, площадь - 20 кв.м, вес - 200 т. Станок может обрабатывать детали разной сложности и использоваться в аэрокосмической отрасли, автомобилестроении и др.

Самый элегантный экспонат - туфли из драгоценных камней

Первые в мире туфли из драгоценных камней, составлены из 10 тыс. розовых бриллиантов стоимостью 30 млн юаней.

Самый маленький экспонат - микрокардиостимулятор

Вес этого микрокадиостимулятора равен всего 2 г, а размер составляет примерно 1/10 от обычного кардиостимулятора и напоминает витаминную капсулу.

Самый дорогой экспонат - вертолет Leonardo

Вертолет итальянской компании Leonardo Helicopters серии AW189 стоит около 200 млн юаней. На ЭКСПО его впервые продемонстрируют публике.

Самый яркий экспонат - летающий автомобиль

Фото dixww.com

В автомобильном отделе ЭКСПО выставлены самые передовые разработки этой отрасли. Среди них наибольшее внимание привлекает летающий автомобиль, разработанный словацкой компанией. Его стоимость равна примерно 1,2-1,5 млн евро.

Самый крутой экспонат - "танцующие очки"

Итальянский модный бренд Nannini впервые представляет новую разработку очков, которые могут "ходить, танцевать" и менять форму. Линзы, оправа и дужка способны произвольно поворачиваться на 360 градусов и складываться, превращаясь в 9-миллиметровые очки. По словам руководства компании Nannini, эти очки были созданы специально для китайского рынка.

Самый милый экспонат - панда Цзиньбао из кубиков LEGO

Панда Цзиньбао - официальный талисман ЭКСПО, в честь которого компания LEGO выстроила кубиками стену площадью 7 кв.м. Для этого было использовано 112 тыс. кубиков LEGO, а над выстраиванием стены восемь работников трудились четыре дня.

Самый умный экспонат - робот, умеющий вязать петли

Фото Cinanews.com

Механическая рука SVH, возможно, является самым умным экспонатом на этой выставке. Размер руки, внешний вид и подвижность ничем не уступают по этим параметрам человеческой руке. Ранее робот участвовал в индустриальной выставке в немецком Ганновере и даже пожал руку канцлеру Германии Ангеле Меркель. Механическая рука довольно пластична и оснащена фалангами пальцев с девятью приводами. Робот не только умеет открывать замки ключом, но даже вязать петли.

Самый экологичный экспонат - концепт-кар из биоматериалов

Фото Cinanews.com

Разработанный финской компанией концепт-кар Biofore - самый ранний участник выставки, он прибыл в Шанхай за 55 дней до CIIE. Корпус автомобиля изготовлен из дерева, панель управления, сиденья, днище - все выполнено из биологических материалов. Машина работает на дизельном топливе, что помогает ей сократить 80% выбросов парниковых газов.-0-

Фото Жэньминь Жибао