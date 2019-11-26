В России коровам стали выдавать VR-очки

26 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В городе Красногорск Московской области решили с помощью современных технологий увеличить производительность молочной фермы. Там очки виртуальной реальности протестировали на буренках, сообщает пресс-служба регионального Министерства сельского хозяйства и продовольствия.

Необычный эксперимент был проведен для того, чтобы улучшить содержание коров, их эмоциональное состояние, а также увеличить надои.

Для этого IT-специалисты создали для буренок VR-очки специальной конструкции и запустили виртуальную имитацию летнего поля.

В ходе эксперимента выяснилось, что современные технологии могут быть эффективны в фермерстве. У коров зафиксировали снижение уровня стресса и тревожности, а также улучшилось общее эмоциональное состояние. Сейчас авторы необычного эксперимента хотят узнать, влияет ли использование виртуальной реальности на качество и количество молока. -0-