Экипаж "Союза МС-13" установил рекорд при перестыковке в космосе

26 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Экипаж "Союза МС-13" сегодня успешно перестыковал пилотируемый корабль с одного служебного модуля российского сегмента Международной космической станции (МКС) на другой, сообщается на сайте Роскосмоса.
"Союз МС-13" отделился от служебного модуля "Звезда" и, совершив облет станции, в штатном режиме причалил к малому исследовательскому модулю "Поиск". Все операции по перестыковке выполнял его командир, космонавт Роскосмоса Александр Скворцов с использованием системы ручного управления.
При этом был поставлен рекорд по затратам топлива корабля, сообщает ТАСС. "Скворцов прекрасно пилотировал. Я много видел перестыковок, но такую, пожалуй, в первый раз. Я думаю, что поставлен рекорд по минимуму затрат топлива корабля "Союз", - заявил первый замгенконструктора РКК "Энергия", руководитель полета российского сегмента МКС Владимир Соловьев.
27 августа к освободившемуся причалу на агрегатном отсеке модуля "Звезда" должен пристыковаться космический корабль "Союз МС-14", на котором находится робот "Федор". Напомним, что 24 августа стыковка этого корабля с МКС в автоматическом режиме по техническим причинам не состоялась.-0-