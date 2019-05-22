Эксперимент по обучению старшеклассников IT-профессиям планируют провести в Орше

22 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Эксперимент по обучению старшеклассников IT-профессиям с привлечением преподавателей и технических возможностей БГУИР планируют провести в Орше. Об этом в интервью газете "СБ. Беларусь сегодня" рассказал министр образования Игорь Карпенко, сообщает БЕЛТА.

"С 1 сентября 2018 года по инициативе Министерства образования у школьников 10-11-х классов есть возможность осваивать профессии в том числе для сферы IТ, с присвоением начального разряда. А в этом году планируем запустить эксперимент в Орше, где образовательную программу профессиональной подготовки по IT-профессиям старшеклассники будут осваивать в дистанционной форме с профессорско-преподавательским составом и техническими возможностями БГУИР", - сообщил министр.

Он также сказал, что по поручению Президента специалисты работают над созданием Национального детского технопарка для наиболее одаренных учеников 6-11-х классов. Здесь особый акцент будет сделан на практику, с использованием современного высокотехнологичного оборудования и привлечением ведущих ученых и специалистов университетов, научно-исследовательских и промышленных организаций. "А одним из основных направлений станут информационные технологии, при этом компании - резиденты ПВТ также смогут принимать активное участие в деятельности технопарка, формируя задания, непосредственно руководя проектами, оказывая финансовую поддержку. Фактически детский технопарк может стать экспериментальной площадкой для IT- компаний, где те смогут отрабатывать самые передовые технологии. Причем такой опыт уже есть: совместно с ПВТ реализуется программа Scratch для учеников начальной школы - дети учатся программированию через игру", - отметил Игорь Карпенко.

Как подчеркнул министр, IT- решения должны внедряться и в промышленность, повышать ее эффективность, создавать новые направления в экономике, улучшать качество государственных услуг. "Сейчас резиденты ПВТ практически полностью исключены из тех цепочек производства, которые есть в стране. Не осуществляют они и образовательную деятельность. При этом система образования готовит IT-кадры для белорусской экономики в целом, не ограничиваясь исключительно резидентами парка. Поэтому один из главных приоритетов в развитии IT-сферы в Беларуси - открытие в вузах ряда новых высокотехнологичных специальностей, смежных с IT-сферой. К примеру, БГУ уже сегодня их предлагает - от математической теории до клеточной биофизики и нейрофизиологии, искусственного интеллекта и робототехники", - сказал глава Минобразования.

Сейчас 18 белорусских вузов предлагают три десятка IT-специальностей. На первой ступени такое образование получают более 22 тыс. человек, еще свыше 2 тыс. - на второй. Каждый год в Беларуси выпускается около 7 тыс. IT-специалистов с высшим образованием. В прошлом году прием на такие специальности увеличен на 3,5%, а в этом планируется зачислить на первый курс еще на 650 человек больше. Профессиональные IT-компетенции формируют и в 35 ссузах по четырем специальностям, на которых обучаются более 6,5 тыс. человек. "У нас свыше 260 договоров учреждений образования с организациями-заказчиками кадров, в том числе с резидентами Парка высоких технологий, в IT-компаниях работает более 40 филиалов кафедр. Компания Wargaming и вовсе учредила первые 16 стипендий для наиболее талантливых студентов БГУ, представивших свои IT-разработки. Работает в вузах и около 60 совместных с ведущими мировыми компаниями лабораторий и 16 образовательных центров", - рассказал Игорь Карпенко.

Говоря о цифровизации системы образования, министр констатировал, что более 91% школ обеспечены широкополосным доступом в интернет, а все учреждения профобразования подключены к глобальным информационным ресурсам. Начался активный процесс перехода и к облачным технологиям. Идет пересмотр специальностей, совершенствуется содержание образовательных программ, активно внедряются цифровые технологии и сопутствующие им сервисы - электронные учебники, дневники, журналы, студенческие билеты и многое другое. По словам Игоря Карпенко, ведение журналов в электронном виде - всего лишь микроскопическая толика той огромной работы, которую необходимо выполнить. Цифровизация должна затронуть как собственно образовательный процесс, так и жизнедеятельность учреждений образования в целом, включая обеспечение безопасности учеников, организацию питания и проезда к месту учебы. Поэтому Минобразования начало такую работу с внедрения пилотных проектов в отдельных школах, чтобы грамотно определить действительно необходимый набор сервисов для образовательного процесса.-0-