Эксперты назвали ТОП-10 самых дорогих государственных доменов в Беларуси

Аналитический отдел хостинг-провайдера HostFly.by провел комплексную оценку стоимости доменных имен, находящихся в управлении у государственных компаний Беларуси. Суммарная стоимость 10 самых дорогих доменов приближается к отметке в 200 тыс. долларов.

При этом реальная рыночная цена отдельных имен, в случае их продажи может быть значительно выше. Самое дорогое доменное имя в Байнете, которое зарегистрировано на государственную компанию - pogoda.by. Под этим именем в сети размещен сайт Республиканского центра по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды, который оценивается в рекордные 30-40 тыс. долларов.

Как рассказал БЕЛТА руководитель проекта HostFly.by Александр Хмыль, при оценке доменов аналитики учитывали стоимость аналогичных ресурсов за рубежом, историю сделок по продаже похожих тематических ресурсов и ценность имени с учетом аспектов формирования национальной доменной зоны BY.

"Очень часто государственные компании, которые оперируют доменными именами, не представляют их реальной стоимости. Но сайты и доменные имена можно вполне отнести к активам, которые по мере развития Байнета и интереса пользователей, наращивают свою реальную стоимость и инвестиционную привлекательность", - сказал он.

Руководитель подчеркнул, что интернет-проекты в госсекторе вполне могут быть частью инвестиционных предложений и планов.

На втором месте в рейтинге самых дорогих доменов проект БЕЛТА - belarus.by. По мнению экспертов, ценность этого имени складывается из нескольких факторов, включая привлекательность домена для туроператоров и крупных компаний, которые фокусируются на страновых рынках.

За доменное имя Национального аэропорта Минск потенциальный покупатель мог бы уже сегодня предложить стартовую цену в 20-25 тыс. долларов. Это третий результат в рейтинге, и самый лучший среди всех аэропортов в Европе. Аналитики указывают на то, что airport.by - простое и лаконичное доменное имя, без приставок и дополнительных региональных уточнений. Как правило, большинство европейских аэропортов имеют собственные названия, которые не всегда соотносятся с их деятельностью.

В ТОП-10 самых дорогих доменов в госсекторе попал сайт Парка высоких технологий park.by и ресурс Совета Министров Беларуси - government.by. Последний оценивается в 3-5 тыс. долларов.

pogoda.by - 30-40 тыс. долларов

belarus.by- 25-35 тыс. долларов

airport.by - 20-25 тыс. долларов

export.by - 18-23 тыс. долларов

history.by - 10-12 тыс. долларов

culture.by - 10-12 тыс. долларов

park.by - 8-10 тыс. долларов

pravo.by - 7-9 тыс. долларов

college.by - 5-7 тыс. долларов

government.by - 3-5 тыс. долларов

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