Facebook наймет 10 тыс. специалистов для создания метавселенной

18 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Facebook планирует нанять 10 тыс. европейских специалистов для создания метавселенной, пишет BBC.

Метавселенная - это онлайн-мир, в котором люди могут играть, работать и общаться в виртуальной среде вне зависимости от их местонахождения. Она может помочь открыть доступ к новым творческим, социальным и экономическим возможностям.

Генеральный директор Facebook Марк Цукерберг был одним из ведущих авторов концепции. Facebook сделал создание метавселенной одним из своих главных приоритетов. Планируется, что реализация идеи займет 10-15 лет.

Как пишет Forbes, в сентябре Facebook объявила о создании фонда для финансирования программ и внешних исследований, которые помогут ей в создании такого пространства. За два года Фонд программ и исследований XR (расширенная реальность) планирует инвестировать в проект $50 млн.-0-