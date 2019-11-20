Компания Facebook разработала приложение для создания мемов

20 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Компания Facebook выпустила новое приложение, которое позволяет пользователям создавать различные варианты самых популярных мемов, сообщает TheVerge .

Разработка получила название Whale и доступна, пока, только в Канаде. Новое приложение позволяет человеку создавать собственные варианты знаменитых мемов. Для этого в программе есть обширная библиотека и возможность добавлять эмодзи, надписи и картинки.

Конечным результатом можно делиться с друзьями в Facebook, Instagram или WhatsApp. Созданием приложения занимался экспериментальный отдел Facebook, а тестирование проходит в Канаде. Если Whale окажется успешным, то создать собственный мем смогут все пользователи сети, скачав приложение. -0-