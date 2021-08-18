Facebook удалил 18 млн постов с дезинформацией о коронавирусе

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18 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Социальная сеть Facebook удалила 18 млн постов, содержащих ложные сведения о коронавирусе. Об этом основатель соцсети Марк Цукерберг рассказал в интервью телекомпании CBS, фрагмент которого опубликован на ее сайте, сообщает ТАСС.Предприниматель не смог назвать число пользователей, которые увидели эти записи до того, как они были удалены."Если мы видим опасную дезинформацию на нашей платформе, мы удаляем ее. Это (распространение ложных данных. - Прим. ТАСС) противоречит нашей политике", - подчеркнул Марк Цукерберг, признав, однако, что в этой сфере "допускаются ошибки и есть к чему стремиться".16 июля президент США Джозеф Байден заявил: соцсети, позволяющие распространять на своих платформах дезинформацию о коронавирусе, тем самым фактически убивают людей. Facebook заявила, что утверждения американского лидера противоречат фактам. Позднее Джозеф Байден пояснил, что его критика была адресована не столько руководству сервисов, сколько тем пользователям, которые распространяют ложные сведения.-0-