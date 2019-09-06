Facebook запустил новый сервис для знакомств

6 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Социальная сеть Facebook начнет заниматься сводничеством, об этом говорится в пресс-релизе компании .

В частности, корпорация запускает новый сервис для знакомств. Он получил название Facebook Dating и уже действует в США и нескольких странах Латинской Америки и Юго-Восточной Азии.

Создать профиль в новом сервисе смогут лица старше 18 лет. Приложение будет подбирать для человека "вторую половинку" среди пользователей, на основе его интересов и предпочтений, которые он указал при регистрации. Помимо всего прочего, приложение для знакомств будет анализировать ваши "лайки" в Facebook и на этой информации выбирать наиболее подходящего партнера. Также существует возможность переносить свои посты из Instagram.

Facebook Dating стартует в 19 странах, в том числе в Аргентине, Бразилии, Колумбии, Мексике, Сингапуре, Таиланде и Вьетнаме. В Европу сервис для знакомств придет в 2020 году.

Создать приложение для знакомств в Facebook Марк Цукенберг намеревался еще с мая прошлого года. Он заявил об этом на конференции F8 в Калифорнии. Основатель популярной соцсети отметил, что будущий сервис будет создан для людей, которые хотят начать "серьезные отношения". -0-