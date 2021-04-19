Facebook запустит сервис подкастов и аналог Clubhouse

19 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сервис подкастов, аудиочат с приглашенными спикерами и другие аудиофункции в ближайшее время появятся в социальной сети Facebook. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на администрацию социальной сети.

Подкасты станут доступны в мобильном приложении соцсети. "Раньше вам приходилось уходить из Facebook, чтобы послушать эпизоды. В течение ближайших нескольких месяцев у вас появится возможность слушать подкасты прямо в приложении Facebook - во время его использования или в фоновом режиме", - говорится в сообщении.

Кроме того, в социальной сети к началу лета появится аудиочат Live Audio Rooms, где группы пользователей смогут общаться друг с другом в специальных "комнатах". Сервис напоминает приложение Clubhouse: точно так же "хозяевами" ряда "комнат" станут знаменитости, которые будут "проводить дискуссии с другими публичными фигурами, экспертами и поклонниками". Слушатели и участники обсуждения смогут делать пожертвования своим кумирам, а со временем в Live Audio Rooms появится возможность создавать платные "комнаты". Сервис будет запущен не только в самой соцсети, но и в приложении Facebook Messenger.

Еще один новый формат, который анонсировала Facebook, называется Soundbites. С его помощью пользователи смогут делиться с друзьями и подписчиками короткими аудиосообщениями на своей странице. Тестирование опции начнется в ближайшие месяцы.

"Мы также планируем добавить субтитры ко всем этим функциям, чтобы сделать их доступными для всех", - добавило руководство Facebook.-0-