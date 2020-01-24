ФОТОФАКТ: Свыше 140 разработок и технологий представила НАН на выставке ко Дню белорусской науки

На выставке
24 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. На выставке достижений и наиболее значимых результатов научно-технической и инновационной деятельности "День белорусской науки - 2020" организации Национальной академии наук представили свыше 140 новых разработок и технологий.
Экспозиция состоит из семи кластеров, связанных с приоритетами развития научной сферы: "Молодежь и новые горизонты науки", "Физика и информатика в технологиях будущего", "Технические науки - Индустрия 4.0", "Современные медицинские, фармацевтические и биотехнологии", "Современная химия и рациональное природопользование", "Инновационный агропромышленный комплекс".-0-
Фото Максима Гучека
Электромотоцикл
Комплекс обнаружения операторов мультикоптеров "Гроза-О"
На выставке
Беспилотный авиационный комплекс "Бусел М40"
Блок управления БУ-51
Электрозарядная станция "Витязь ЕС-301-88"
Нитридные гетероструктуры (материал нового поколения)
Белорусская многоуровневая система дистанционного зондирования земли
РТК "Стенд автономной дегустации"
Электроскутер "Весна"
Беспилотный авиационный комплекс "Бусел М40"
Система радиационного контроля импульсного излучения
Картофель, сорт "Гарантия"
Белорусская многоуровневая система дистанционного зондирования земли
Электронный щиток приборов ЩП8155
Экспериментальный образец коммерческого электромобиля (базовый машинокомплект: JOYLONG EF5)