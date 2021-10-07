Глава Минюста ФРГ призвала к ужесточению регулирования деятельности Facebook

7 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министр юстиции и защиты прав потребителей ФРГ Кристине Ламбрехт призвала ужесточить правила регулирования деятельности Facebook после недавних сообщений о недобросовестной практике данной компании в отношении своих пользователей, сообщает немецкая медиагруппа RedaktionsNetzwerk Deutschland.

"Последние разоблачения, связанные с Facebook, показывают, насколько остро нам нужно сильное и эффективное регулирование социальных сетей в Европе", - заявила Кристине Ламбрехт. "В объединенной Европе нас всех затрагивает, когда социальные сети с их алгоритмами усиливают ненависть и агитацию, а также способствуют неправильному политическому и социальному развитию", - добавила она.

Министр подчеркнула, что в настоящее время призывы к осознанию ответственности и саморегулированию сети бесполезны, а интересы прибыли ставятся выше социальной ответственности. "Это неприемлемо, учитывая рыночную мощь и социальную значимость крупных технологических компаний. Поэтому важно ужесточить контроль над деятельностью Facebook", - заключила Ламбрехт.

Как сообщает ТАСС, 5 октября в Сенате Конгресса США состоялись слушания по вопросу безопасности детей в интернете. В центре внимания оказалась бывшая сотрудница компании Facebook Фрэнсис Хауген, заявившая, что компания ставит прибыль выше безопасности и благополучия своих пользователей. По словам Фрэнсис Хауген, в компании знали о психологических проблемах, которые вызывают у подростков ее соцсети, особенно Instagram, однако не предпринимали никаких действий, чтобы исправить вредные практики. Наоборот, они поощрялись, поскольку способствовали росту вовлеченности пользователей. Обвинения в адрес интернет-гиганта могут быть использованы законодателями для ужесточения регулирования его деятельности.-0-