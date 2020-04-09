Гоночный электрический самолет разрабатывают в Норвегии

9 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Норвежская компания Equator Aircraft объявила о начале разработки электрического гоночного самолета. С этим летательным аппаратом она намерена принять участие в запланированных на 2021 год первых гонках электрических самолетов, сообщает портал N+1.

Организацией гонок Air Race E занимается одноименный стартап. Пока еще ни одного такого состязания в мире не проводилось. Первые пробные полеты намечены на конец 2020 года, а первые официальные соревнования планируется провести годом позже. В гонках, как ожидается, будут участвовать 10 самолетов, которые на скорости более 400 км/ч будут летать по кольцевой воздушной трассе протяженностью от поворота до поворота около 1,5 км. Высота полета в гонке составит всего около 9 м.

Гоночный электрический самолет Air Race E, согласно требованиям состязаний, должен быть оснащен электродвигателем мощностью от 100 до

150 кВт и иметь массу от 300 до 350 кг. Аппарат изначально должен быть создан исключительно для гонок. Заявки на участие подали 10 компаний, включая Equator Aircraft. Эта норвежская компания, специализирующаяся на разработке электрических самолетов, уже начала летные испытания электрического гидросамолета P2 Xcursion. Кроме того, компания создает четырехместный электрический самолет X4 и восьмиместный X8.

В конце 2019 года британская компания Rolls Royce завершила сборку планера электрического самолета проекта ACCEL, на котором планируется

установить рекорд скорости среди летательных аппаратов такого класса. Новый самолет называется ionBird. Разработчики рассчитывают, что его рекордная скорость будет не ниже 480 км/ч.-0-