Google пригрозил отключить поисковую систему в Австралии из-за нового закона

22 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Корпорация Google пообещала отключить свою поисковую систему в Австралии, если новый закон о выплатах за контент вступит в силу, сообщает Sydney Morning Herald.

В сенате Австралии на рассмотрении находится новый законопроект о работе со СМИ. В случае его принятия все технологические компании (на первом этапе его реализации это будут только Google и Facebook) должны будут выплачивать австралийским СМИ средства за размещение новостного контента на своих платформах.

Региональный директор Google Мел Сильва заявила, что если закон вступит в силу, то компания на таких условиях не сможет больше работать на территории Австралии.

В ответ премьер-министр страны Скотт Моррисон заявил, что правительство не будет реагировать на угрозы со стороны технологических гигантов.-0-