Городской центр трансфузиологии в 2019 году запустит в Минске приложение для подбора доноров

22 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Команда белорусских разработчиков создает мобильное приложение DonorBY, которое будет информировать доноров об экстренной потребности в крови (ее компонентах). Его запуск в тестовом режиме пройдет на базе Городского центра трансфузиологии Минска и запланирован на январь 2019 года, сообщила корреспонденту БЕЛТА врач-трансфузиолог центра, одна из авторов проекта Анна Бында.

По ее словам, DonorBY станет первым на территории Беларуси приложением, которое позволит автоматизировать процесс поиска доноров с определенными параметрами крови и отправки им в режиме реального времени информационного сообщения с приглашением сдать кровь или ее компоненты.

"На сегодняшний день доноры сдают кровь и ее компоненты в плановом режиме по предварительной записи. Таким образом создаются запасы для нормального функционирования клиник города. Однако периодически возникают экстренные ситуации, в которых возрастает потребность в крови или ее компонентах. Тогда сотрудникам нашего центра приходится подбирать необходимых доноров из картотеки в ручном режиме. Это требует времени, которого, зачастую, просто нет", - пояснила Анна Бында.

С января 2019 года DonorBY можно будет скачать в iStore и PlayMarket. Первоначально оно будет работать в тестовом режиме и направлено прежде всего на своевременное обеспечение клиник столицы кровью в необходимых объемах. Затем планируется расширить функционал приложения уже для самих доноров: добавить личный кабинет с возможность онлайн-записи на сдачу крови или ее компонентов.

Новый корпус городского центра трансфузиологии открылся в Минске на базе 6-й городской клинической больницы 3 мая 2018 года. Для оснащения медучреждения за счет бюджета было закуплено оборудование для получения компонентов крови, соответствующих международным стандартам. Оборудован криобанк, установлен единственный в СНГ аппарат для рентген-облучения компонентов крови, что позволяет предупредить осложнения при переливании крови новорожденным, беременным, пациентам после пересадки органов и тканей, онкологическим больным и др.-0-