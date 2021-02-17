Грузовой корабль "Прогресс МС-16" пристыковался к МКС

17 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Транспортный грузовой корабль "Прогресс МС-16", который стартовал с космодрома Байконур 15 февраля, пристыковался к Международной космической станции (МКС), сообщается на сайте Роскосмоса.

Операции по стыковке проводились экипажем МКС под руководством специалистов Главной оперативной группы управления.

"Космический "грузовик" доставил на МКС грузы суммарной массой более 2,5 т, необходимые для поддержания ее полета в пилотируемом режиме и реализации программы научно-прикладных исследований на ее борту", - говорится в сообщении Роскосмоса.

Грузовой корабль также доставил на МКС ремонтно-восстановительный комплект, предназначенный для герметизации образовавшейся трещины на МКС.

В настоящее время на МКС находятся космонавты Роскосмоса Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков, астронавты NASA Кэтлин Рубинс, Майкл Хопкинс, Виктор Гловер, Шеннон Уокер и представитель Японского агентства аэрокосмических исследований Соичи Ногучи.-0-