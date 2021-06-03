Huawei - 20 лет в Беларуси. Старт программы "Семена будущего 2021" на "ТИБО"

2 июня в рамках форума "ТИБО" компания Huawei провела церемонию празднования 20-летия деятельности на рынке Беларуси и вместе с тем объявила о старте очередного этапа программы "Семена будущего 2021".

В церемонии приняли участие Чрезвычайный и Полномочный Посол Китайской Народной Республики в Беларуси г-н Се Сяоюн, министр связи и информатизации РБ Константин Шульган, первый заместитель министра образования РБ Ирина Старовойтова, генеральный директор ООО "Бел Хуавэй Технолоджис" Ван Чэнь, а также гости из высших учебных заведений Беларуси и партнеры компании.

Huawei работает в Беларуси 20 лет. Начиная с 2001 года компания Huawei ведет свою активную деятельность в нашей стране. Белорусское подразделение компании было первой организацией, зарегистрированной в китайско-белорусском индустриальном парке "Великий камень" в 2014 году. В белорусском подразделении работает примерно 200 сотрудников. Около 70% из них – белорусы.

Сегодня продукцией компании пользуется более трети населения планеты, в том числе сотни тысяч белорусов. Найти официальные продукты и услуги можно более чем в 170 государствах мира. Компания Huawei входит в TOP 100 Global innovators, занимает 49-е место в рейтинге Fortune Global 500, у нее 190 тысяч сотрудников, 20 собственных научно-исследовательских центров, выручка от продаж в 2020 году – 136,7 млрд долларов.

6 лет назад именно Huawei построил в нашей стране сеть формата LTE. Благодаря более высокой скорости передачи данных, жизнь миллионов людей стала проще. Так, в Беларуси уже действуют две базовые станции сетей пятого поколения от Huawei – в китайско-белорусском индустриальном парке "Великий камень", а также в Копыльском районе.

Помимо решения бизнес-задач, Huawei не забывает о своей социальной ответственности перед обществом и уделяет особое внимание образованию в Беларуси. Каждый год путем конкурсного отбора талантливые молодые специалисты из разных университетов нашей страны узнают больше о Huawei, учатся у лучших экспертов, открывают для себя китайскую технологическую экосистему и культуру.

О старте очередного этапа программы "Семена будущего 2021" объявил Ван Чэнь – директор ООО "Бел Хуавей Технолоджис".

Чрезвычайный и Полномочный Посол Китайской Народной Республики в Беларуси г-н Се Сяоюн отметил, что проект "Семена будущего" позволит не только вырастить большую армию талантливых специалистов, но и укрепит дружбу двух стран.

– Мы всегда уделяли особое внимание обучению талантливой молодежи в сфере ИКТ. Проект "Семена будущего" является флагманом мировой деятельности по корпоративной социальной ответственности Huawei, в него компания вкладывает больше всего средств и в дальнейшем будет продолжать инвестировать. Программа направлена на укрепление сотрудничества между Китаем и другими странами, а также на привлечение студентов в ИКТ-сферу для получения новых знаний, – сказал директор ООО "Бел Хуавей Технолоджис" Ван Чэнь.

– Те семена, которые мы посеяли шесть лет назад, уже взошли. У проекта компании Huawei большое будущее, ведь обучение – непрерывный процесс, – прокомментировал министр связи и информатизации РБ Константин Шульган. Он отметил ощутимый результат программы "Семена будущего" в Беларуси.

Первый заместитель министра образования РБ Ирина Старовойтова отметила, что, несмотря на пандемию, возможности, в том числе благодаря Huawei, позволяют организовать качественное и безопасное обучение.

– Молодежь – это опора страны. От того, какими они будут, как мы их воспитаем и какое дадим образование, зависит наше будущее, – подчеркнула Ирина Старовойтова. – Мы поддерживаем программу "Семена будущего" и считаем, что наши возможности такого сотрудничества еще далеко не исчерпаны. Самое главное – молодой специалист приобретает те уникальные компетенции, которые понадобятся ему в дальнейшем трудоустройстве. Хочется, чтобы, работая в организации или на предприятии нашей страны, он мог выполнять свои задачи эффективно и качественно. Поэтому пусть этот очередной старт будет благополучным.

После официальных речей почетные гости торжественно разрезали праздничный торт и пожелали удачи компании Huawei в реализации нового этапа программы "Семена будущего-2021".

В торжественном мероприятии также приняли участие: советник по торгово-экономическим вопросам посольства КНР в РБ – Чжао Цюянь, секретарь по торгово-экономическим вопросам посольства КНР в РБ – Лю Бо, председатель Ассоциации китайских компаний – Гао Юань, генеральный секретарь Ассоциации китайских компаний – Цуй Чанцзян, представители компаний РУП "Белтелеком", СООО "Мобильные ТелеСистемы", СООО "Белорусские облачные технологии".

Справка об участии компании в ТИБО

Компания Huawei на протяжении нескольких лет традиционно принимает участие в "ТИБО" и в рамках форума всегда представляет самые передовые и подходящие для развития ИКТ в Беларуси технологии и концепции. Также Huawei является генеральным спонсором этого мероприятия и одним из его организаторов. На "ТИБО-2021" выставочная зона компании Huawei посвящена самой передовой в современном мире технологии – 5G. Основной слоган стенда звучит так: "5G – освещая жизнь".

Тематическая зона разделена на четыре основные части: 5G – освещая будущее, NetX 2025: путь к сетям будущего, инновации для светлого будущего, а также облачные технологии, которые делают предприятия более интеллектуальными. На стенде посетители смогут ознакомиться с глобальными разработками компании в области 5G. Среди них – целевая сеть 5G, комплексные end-to-end-решения 5G, умный аэропорт, умный кампус и другие сценарии применения технологии.

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