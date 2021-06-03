Huawei - 20 лет в Беларуси. Старт программы "Семена будущего 2021" на "ТИБО"

Рассылка Рассылка
ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Флаг Четверг, 3 июня 2021
Минск Переменная облачность +15°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
19:18 В парижском аэропорту из-за угрозы взрыва изолирован прибывший из Чада лайнер В мире
19:13 При обрушении шахты по добыче золота в Гане погибли 9 человек В мире
19:08 Волейболистки Беларуси уступили венгерской дружине в матче золотой Евролиги Спорт
19:03 В Греции зафиксировано землетрясение магнитудой 5 В мире
19:01 Сборные Германии и США вышли в полуфинал ЧМ по хоккею Спорт
18:36 Выставку белорусских художников открыли в Иезуитском коллегиуме Орши Культура
18:32 Шохбоз Умаров признан автором лучшего гола 11-го тура чемпионата Беларуси Спорт
18:29 Профсоюз медиков на летнее оздоровление детей выделит почти Br58 тыс. Общество
18:24 В Беларуси зарегистрирована вакцина "Спутник Лайт" Общество
18:20 Александра Саснович завершила выступление на "Ролан Гаррос" Спорт
18:18 Беларусь заинтересована в развитии евразийской экономической интеграции в сфере сельского хозяйства Экономика
18:13 В Ошмянах двое мужчин повредили инсталляции с флагами - возбуждено уголовное дело Происшествия
18:05 Делегация Агентства по ядерному регулированию Турции посетила БелАЭС Экономика
18:02 Леонид Кучук покинул пост главного тренера минского "Динамо" Спорт
18:01 Беларусь приняла ответные меры на санкции США против концерна "Белнефтехим" Политика
17:50 Huawei - 20 лет в Беларуси. Старт программы "Семена будущего 2021" на "ТИБО" Технологии
17:41 Небезопасную одежду выявили в "магазинах низких цен" в Гомельской области Регионы
17:37 График поездов на участке Орша - Минск изменится 10 июня из-за ремонта путепровода Общество
17:26 МВД не исключает, что в перспективе использование ID-карты станет возможным и для выезда за границу Общество
17:25 В Орше начнут строить новый музей Заслонова Регионы
17:15 Королеву студенчества выбирают в Минске Регионы
17:01 Минтруда представило прототип услуги по доступу граждан к их личным данным в системах ведомства Общество
16:59 Житель Миорского района слил из нефтепровода почти 200 л дизтоплива Происшествия
16:55 В Беларуси таланты никогда не останутся незамеченными - Петришенко Общество
16:53 Нестандартная архитектура и метро: как изменится участок Минска в районе ул.Орловской Регионы
16:49 Члены Президиума Совета Республики провели единый день приема граждан Регионы
16:44 ЕАЭС готов рассмотреть создание преференциального торгового режима с АСЕАН - Глазьев Экономика
16:41 Социально-педагогическому центру в Могилеве подарили новое игровое оборудование Регионы
16:40 В Колодищах автомобиль въехал в маршрутку - пострадали 3 пассажира Происшествия
16:31 Схему дорожного движения на участке М6 изменят из-за ремонта Регионы
Все новости
Все новости
Технологии
03 июня 2021, 17:50

Huawei - 20 лет в Беларуси. Старт программы "Семена будущего 2021" на "ТИБО"

2 июня в рамках форума "ТИБО" компания Huawei провела церемонию празднования 20-летия деятельности на рынке Беларуси и вместе с тем объявила о старте очередного этапа программы "Семена будущего 2021".

В церемонии приняли участие Чрезвычайный и Полномочный Посол Китайской Народной Республики в Беларуси г-н Се Сяоюн, министр связи и информатизации РБ Константин Шульган, первый заместитель министра образования РБ Ирина Старовойтова, генеральный директор ООО "Бел Хуавэй Технолоджис" Ван Чэнь, а также гости из высших учебных заведений Беларуси и партнеры компании.

Huawei работает в Беларуси 20 лет. Начиная с 2001 года компания Huawei ведет свою активную деятельность в нашей стране. Белорусское подразделение компании было первой организацией, зарегистрированной в китайско-белорусском индустриальном парке "Великий камень" в 2014 году. В белорусском подразделении работает примерно 200 сотрудников. Около 70% из них – белорусы.

Сегодня продукцией компании пользуется более трети населения планеты, в том числе сотни тысяч белорусов. Найти официальные продукты и услуги можно более чем в 170 государствах мира. Компания Huawei входит в TOP 100 Global innovators, занимает 49-е место в рейтинге Fortune Global 500, у нее 190 тысяч сотрудников, 20 собственных научно-исследовательских центров, выручка от продаж в 2020 году – 136,7 млрд долларов.

6 лет назад именно Huawei построил в нашей стране сеть формата LTE. Благодаря более высокой скорости передачи данных, жизнь миллионов людей стала проще. Так, в Беларуси уже действуют две базовые станции сетей пятого поколения от Huawei – в китайско-белорусском индустриальном парке "Великий камень", а также в Копыльском районе.

Помимо решения бизнес-задач, Huawei не забывает о своей социальной ответственности перед обществом и уделяет особое внимание образованию в Беларуси. Каждый год путем конкурсного отбора талантливые молодые специалисты из разных университетов нашей страны узнают больше о Huawei, учатся у лучших экспертов, открывают для себя китайскую технологическую экосистему и культуру.

О старте очередного этапа программы "Семена будущего 2021" объявил Ван Чэнь – директор ООО "Бел Хуавей Технолоджис".

Чрезвычайный и Полномочный Посол Китайской Народной Республики в Беларуси г-н Се Сяоюн отметил, что проект "Семена будущего" позволит не только вырастить большую армию талантливых специалистов, но и укрепит дружбу двух стран.

– Мы всегда уделяли особое внимание обучению талантливой молодежи в сфере ИКТ. Проект "Семена будущего" является флагманом мировой деятельности по корпоративной социальной ответственности Huawei, в него компания вкладывает больше всего средств и в дальнейшем будет продолжать инвестировать. Программа направлена на укрепление сотрудничества между Китаем и другими странами, а также на привлечение студентов в ИКТ-сферу для получения новых знаний, – сказал директор ООО "Бел Хуавей Технолоджис" Ван Чэнь.

– Те семена, которые мы посеяли шесть лет назад, уже взошли. У проекта компании Huawei большое будущее, ведь обучение – непрерывный процесс, – прокомментировал министр связи и информатизации РБ Константин Шульган. Он отметил ощутимый результат программы "Семена будущего" в Беларуси.

Первый заместитель министра образования РБ Ирина Старовойтова отметила, что, несмотря на пандемию, возможности, в том числе благодаря Huawei, позволяют организовать качественное и безопасное обучение.

– Молодежь – это опора страны. От того, какими они будут, как мы их воспитаем и какое дадим образование, зависит наше будущее, – подчеркнула Ирина Старовойтова. – Мы поддерживаем программу "Семена будущего" и считаем, что наши возможности такого сотрудничества еще далеко не исчерпаны. Самое главное – молодой специалист приобретает те уникальные компетенции, которые понадобятся ему в дальнейшем трудоустройстве. Хочется, чтобы, работая в организации или на предприятии нашей страны, он мог выполнять свои задачи эффективно и качественно. Поэтому пусть этот очередной старт будет благополучным.

После официальных речей почетные гости торжественно разрезали праздничный торт и пожелали удачи компании Huawei в реализации нового этапа программы "Семена будущего-2021".

В торжественном мероприятии также приняли участие: советник по торгово-экономическим вопросам посольства КНР в РБ – Чжао Цюянь, секретарь по торгово-экономическим вопросам посольства КНР в РБ – Лю Бо, председатель Ассоциации китайских компаний – Гао Юань, генеральный секретарь Ассоциации китайских компаний – Цуй Чанцзян, представители компаний РУП "Белтелеком", СООО "Мобильные ТелеСистемы", СООО "Белорусские облачные технологии".

Справка об участии компании в ТИБО

Компания Huawei на протяжении нескольких лет традиционно принимает участие в "ТИБО" и в рамках форума всегда представляет самые передовые и подходящие для развития ИКТ в Беларуси технологии и концепции. Также Huawei является генеральным спонсором этого мероприятия и одним из его организаторов. На "ТИБО-2021" выставочная зона компании Huawei посвящена самой передовой в современном мире технологии – 5G. Основной слоган стенда звучит так: "5G – освещая жизнь".

Тематическая зона разделена на четыре основные части: 5G – освещая будущее, NetX 2025: путь к сетям будущего, инновации для светлого будущего, а также облачные технологии, которые делают предприятия более интеллектуальными. На стенде посетители смогут ознакомиться с глобальными разработками компании в области 5G. Среди них – целевая сеть 5G, комплексные end-to-end-решения 5G, умный аэропорт, умный кампус и другие сценарии применения технологии.

Размещение рекламы на БЕЛТА

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
праздник предприятие форумы
Новости рубрики Технологии
Фото autoevolution.com НАСА запустит в космос 128 детенышей кальмара и 5 тыс. тихоходок
Фото Синьхуа-БЕЛТА Китай запустил первый метеорологический спутник нового поколения
Фото Reuters Tesla отзовет в Китае более 700 автомобилей из-за дефектов
Фото AP Новая версия Windows будет представлена 24 июня
Фото EPA В Китае создали первый полноценный повторитель квантовых сигналов
Гегам Варданян В ЕАЭС приступили к разработке международного договора о трансграничном обороте данных
Главное
О работе БелАЭС и использовании атомной энергии - Лукашенко доложили о развитии энергокомплекса Беларуси
Минэнерго отмечает рост потребления электроэнергии для отопления и горячего водоснабжения в жилфонде
Члены Президиума Совета Республики провели единый день приема граждан
Добрая помощь: в рамках благотворительной акции "Евроопт" посетил детские дома по всей Беларуси
Топ-новости
Лукашенко об использовании атомной энергии: если мы разумно развернемся, нам ее даже мало будет
"Если кто-то хочет - даже у порога дома" - Лукашенко поручил строить больше электрозарядных станций
Беларусь приняла ответные меры на санкции США против концерна "Белнефтехим"
СВР России и КГБ Беларуси будут совместно противодействовать деструктивной деятельности Запада
В Беларуси зарегистрирована вакцина "Спутник Лайт"
Худык: необходимо вовлекать общественность в решение экологических задач
МВД не исключает, что в перспективе использование ID-карты станет возможным и для выезда за границу
Червяков: у каждого региона должен быть свой уникальный бренд
Минэнерго прокомментировало заявление Литвы по межгосударственным электросетям
Фестиваль "Вытокi" стартует в Орше
Цифровизация бизнес-процессов существенно повышает качество услуг населению - эксперт
Неуважение к госсимволике уголовно наказуемо во многих странах - БРКА
"Белавиа" организовывает эвакуационные рейсы из Албании, Туниса и Черногории
БУТБ предложила российскому бизнесу прямой доступ к крупнейшим белорусским сельхозпроизводителям
За сутки в Беларуси зарегистрированы 879 пациентов с COVID-19, выписаны 1294
Реклама
С нами интереснее
курсы курсы
тв программа тв программа
погода погода
гороскоп гороскоп
Темы Все темы
Конституция Беларуси - работа над проектом Спецпроект БЕЛТА "Экспертная среда" Год народного единства Вступительная кампания - 2021 Репортаж БЕЛТА Специальный репортаж
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись З гонарам у сэрцы Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2021гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.