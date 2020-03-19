Huawei вносит самый большой вклад в стандарты 5G

Согласно новому отчету исследовательской и консалтинговой фирмы Strategy Analytics, китайская компания Huawei больше, чем любая другая компания во всем мире, внесла общий вклад в комплексные стандарты 5G.

"По нашим оценкам, лидирующие поставщики инфраструктуры - Huawei, Ericsson и Nokia - внесли наиболее заметный вклад в развитие 5G-стандартов, нежели другие компании, - заявил Сью Радд из Strategy Analitics. - Huawei лидирует по общему объему вклада в развитие 5G, тогда как Ericsson возглавляет представительство в TSG (Группа технической спецификации)/WG (рабочие группы), а Nokia по коофициенту соотношения утвержденных и согласованных документов по вкладу в 5G».

"Важно помнить, что по своей сути стандартизирование процессов в индустрии зависит больше от сотрудничества, нежели от конкуренции", - объясняет Филл Кендалл из Strategy Analytics. - "Стандартизация 3GPP продолжает развиваться. Ожидается, что новые игроки и требования рынка будут оказывать все большее влияние на приоритеты для стандартов 3GPP Release 17".

3GPP Release 15 содержал первоначальные 5G-стандарты всемирной организации по стандартизации и дополнительные технологии, которые, как планируется, появятся в последующих обновлениях.

США беспокоятся о стандартах 5G

Законодательные и регулирующие органы США, безусловно, обеспокоены тем, что компания Huawei стала лидером в сфере разработок 3GPP стандартов 5G. Они уже много лет утверждают, что компания представляет угрозу американской нации. Huawei опровергает все обвинения.

Помимо запрета оборудования Huawei в США и их странах-партнерах, некоторые законодательные органы США, заметив столь важную роль Huawei в стандартизации 5G, стали искать способы противодействия и этому.

"Мы должны активно присутствовать в органах по стандартизации, которые определяют стандарты 5G. К сожалению, ранее мы в них не присутствовали и считаем, что участие в таких решениях должно стать приоритетным", - пишет Майк Рожджерс в своей колонке.

Роджерс является бывшим представителем США, являясь соавтором доклада правительству США от 2012 года, где первоначально были изложены угрозы безопасности со стороны китайских поставщиков оборудования, таких как Huawei и ZTE.

"Нам необходимо работать с нашими союзниками, чтобы остановить распространение Huawei и других китайских компаний во всех штатах. Лишь посредством тесной коммуникации сможем понять, что означает доминирование Китая в сфере 5G. Мы не справились с этим успешно, как уже было доказано Великобританией, которая позволила компании Huawei внедрять свои элементы в развитие системы 5G", - добавил Роджерс.

Сейчас Роджерс возглавляет адвокатскую организацию 501(с)4 5G Action Now, которая работала с ныне расформированной компанией-поставщиком беспроводных услуг C-Band Alliance над ускорением аукциона по продаже спектра C-Band в США для 5G.

Действительно, законодательство, принятое в этом году, потребует от администрации Трампа развивать стратегию по "продвижению лидерства США в международных органах по установлению стандартов для оборудования, систем, программного обеспечения и собственно над конфигурацией сетей, релевантных для пятого поколения мобильных телекоммуникационных систем и инфраструктур, принимая во внимание различные процессы, осуществляемые множеством международных органов по установлению стандартов".

Законодательный проект уже был рассмотрен в Белом доме и сейчас направлен в сенат.

Очевидное рядом

Компании 3GPP, которые внесли вклад в 5G стандарты, не обязательно получали от этого дивиденды. Именно поэтому эти компании должны патентовать свои изобретения.

Согласно исследованиям, компания Huawei также лидирует и в этой сфере. Аналитическая компания Iplytics в своем докладе подчеркивает, что, начиная с 2012 года, китайский производитель по количеству зарегистрированных патентов может по праву быть назван компанией с самой большой зарегистрированной "семьей 5G".

Источник: lightreading.com

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