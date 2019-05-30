Летающее такси на водороде показали в США

30 мая, Минск /Кирилл Пачковский/. Компания Alaka'i показала широкой публике свой вариант летающего транспорта будущего.

Новая модель Skai может стать серьезным конкурентом другим моделям летающих транспортных средств, которые в последнее время создают новый сегмент летающих такси.

По информации компании, главным преимуществом разработки от компании Alaka'i станут водородные топливные ячейки, которые используют в качестве источника энергии у Skai. Сегодня многие производители сконцентрировались на электрических летающих такси, когда водородные элементы обладают рядом весомых преимуществ: 99% перерабатываются, а на заправку потребуется всего 10 минут.

Летательный аппарат Skai способен будет преодолеть 640 километров. Вмещает пять человек и имеет грузоподъемность 450 килограмм. Кроме этого, дизайном занималось представительство BMW Designworks.

Для большей безопасности летающее такси от компании Alaka'i оснащено парашютами. Первые аппараты будут под управлением человека, однако в будущем планируется сделать беспилотную версию. -0-