ID-карту можно будет использовать для входа в общегосударственную автоматизированную инфосистему

25 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Идентификационную карту можно будет использовать для входа в общегосударственную автоматизированную информационную систему (ОАИС). Такая информация размещена на сайте Министерства связи и информатизации, сообщает БЕЛТА.

"В настоящее время активно продолжается развитие общегосударственной автоматизированной информационной системы, являющейся ядром электронного правительства, а также создание единой платформы АИС "Межведомственное взаимодействие" и Белорусской интегрированной сервисно-расчетной системы. Модернизация ОАИС должна обеспечить в 2020 году несколько новых возможностей. В частности, для входа в систему можно будет использовать идентификационную карту", - рассказали в Минсвязи.

Кроме того, пользователи ОАИС посредством личного кабинета и защищенной электронной почты смогут получать детальную информацию об электронных услугах. Взаимодействие государственных органов будет доступно в форме внутренних электронных сервисов. Также будет создано платформенное решение для обмена электронными документами, сообщениями и иного вида информацией между госорганами и организациями, населением и субъектами предпринимательства, а также субъектами других государств.

Что касается единой платформы АИС "Межведомственное взаимодействие", ее разработка предполагает интеграцию в единую систему функционирующих сегодня самостоятельных систем и создание новых. В их числе системы межведомственного электронного документооборота, защищенной электронной почты, обмена электронными товарно-транспортными накладными, обмена с интегрированной информационной системой ЕАЭС, а также система по работе с обращениями граждан и электронная почта гражданина Беларуси.-0-