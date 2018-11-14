Индия запустила на орбиту новейший спутник связи

14 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Индийская организация космических исследований (ИСРО) успешно запустила с космодрома Шрихарикота на острове в Бенгальском заливе современный спутник связи GSAT-29, сообщает местный телеканал NDTV.

Спутник весом более 3,4 тыс. кг вывела на орбиту ракета-носитель индийского производства. Он должен помочь обеспечить связью и интернетом отдаленные районы страны, в том числе горные регионы, а также северо-восточной Индии. Еще одна его функция - вести наблюдение за земной поверхностью и акваторией Индийского океана.

По информации телеканала, GSAT-29 стал 33-м спутником связи, сделанным в Индии. А его запуск стал 67-м по счету, сделанным с космодрома Шрихарикота.-0-