"Интернет вещей" от А1 стал использоваться в проекте по повышению безопасности электроустановок для населения в Гомельской области

В Гомельской области реализован проект по повышению безопасности электроустановок для населения на базе сети "интернета вещей" (NB-IoT). Решение для электросетей позволяет оборудовать трансформаторные подстанции сигнализацией и защитить людей от травм электрическим током.

Техническое решение состоит из блока бесперебойного питания, платы с микроконтроллером и модуля связи. Охранное устройство работает на основе сети "интернета вещей" A1, что позволяет передавать данные удаленно. Прибор контролирует открытие дверей трансформаторной подстанции, установку и снятие с охраны электронным ключом или удаленно диспетчером, включает сирену при взломе, а также измеряет уровень напряжения на трансформаторной подстанции и передает данные с ее оборудования. Все это фиксируется в журнале и отображается на компьютере диспетчера района электросетей, позволяет своевременно направить для осмотра подстанции бригаду электромонтеров или ускорить локализацию повреждения.

В настоящее время на территории Гомельской области – в зоне обслуживания филиала "Мозырские электрические сети" РУП "Гомельэнерго" – уже установлено несколько сотен таких приборов. Эксплуатация в течение года не только дала возможность предприятию существенно повысить уровень безопасности электроустановок для населения, но и сэкономить. Использование в приборах модуля NB-IoT от A1 позволило удешевить решение в разы как в части используемого оборудования, так и в связи со значительно меньшими ежемесячными платежами за связь.

После успешного "пилота" проект по повышению безопасности электроустановок для населения на базе сети "интернета вещей" продолжается.

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