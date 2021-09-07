Искусственный интеллект помог дописать Десятую симфонию Бетховена

7 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Искусственный интеллект помог закончить Десятую симфонию Людвига ван Бетховена, взяв за основу несколько сохранившихся рукописных зарисовок и заметок композитора, сообщает телеканал "МИР24".

Над проектом на протяжении многих лет работал программист и исследователь из Федеральной политехнической школы Лозанны Флориан Коломбо. Он назвал проект BeethovANN 10.1 и создал его с помощью специальной нейросети. Она и закончила произведение, выделив из черновиков Бетховена то, что могло бы стать Десятой симфонией.

После предоставления окончательной версии произведения дирижер Гийом Берни внес ряд гармонических изменений. В тот же вечер мелодию продемонстрировали публике на концерте в Лозанне (Швейцария). Исполнил ее оркестр Nexus.

"Приятно за этим наблюдать. Будто находишься в роддоме и встречаешь новую жизнь", - отметил Гийом Берни.

Ранее сообщалось, что профессор музыки из Великобритании Тимоти Джонс дописал незаконченные произведения Вольфганга Амадея Моцарта. Он работал над ними в течение десяти лет. В результате своего эксперимента профессор выпустил альбом с семью дополненными произведениями. Над ним он работал десять лет.-0-