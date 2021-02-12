Исполком СНГ запустил официальный канал в Telegram

12 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Исполнительный комитет Содружества Независимых Государств запустил официальный публичный канал в социальной сети Telegram. Называется он "Новости СНГ", сообщили БЕЛТА в пресс-службе Исполкома СНГ.

"Найти Telegram-канал можно по ссылке @officialcisnews или набрав в поисковой строке "Новости СНГ". Ссылка на канал размещена на главной странице сайта cis.minsk.by", - рассказали в пресс-службе.

"Новости СНГ" - источник оперативной и актуальной информации о деятельности органов Содружества, Исполнительного комитета СНГ, а также важных событиях в жизни СНГ.

Сообщения представлены в виде новостной ленты с возможностью перехода на официальный сайт Исполкома СНГ.-0-