Использование ресурсов "Государственного облака" обеспечит защиту информации госорганов - эксперт

5 мая, Могилев /Корр. БЕЛТА/. В Могилевском облисполкоме сегодня прошел семинар, где обсуждался вопрос перехода государственных органов и организаций на использование ресурсов "Государственного облака", передает корреспондент БЕЛТА.

"Государственное облако" - информационно-телекоммуникационная инфраструктура, отвечающая самым высоким требованиям по информационной безопасности и защите данных. Проект создан облачным оператором beCloud специально для государственных органов и организаций. Использование этой цифровой платформы поможет повысить эффективность работы госсектора, сэкономит бюджет и обеспечит защиту государственной информации и персональных данных граждан.

Как отметили в выступлениях эксперты, использование облачных технологий позволит обеспечить необходимый уровень информационной безопасности и защиты данных для госорганов. "Кроме того, вся цифровая информация будет храниться непосредственно в Беларуси, на мощностях Республиканского центра обработки данных. Это еще один важный момент, который гарантирует сохранность данных", - добавили специалисты.

На мероприятии выступили представители Оперативно-аналитического центра при Президенте Республики Беларусь, прокуратуры Могилевской области, управления Следственного комитета по Могилевской области и компании "Белорусские облачные технологии" (beCloud) - оператора республиканской облачной платформы, реализующей проект "Государственное облако". Организатор встречи - Оперативно-аналитический центр при Президенте Республики Беларусь.

Сегодня уже более 500 государственных органов и организаций осуществили поэтапный переход на использование республиканской облачной платформы. Среди них Министерство по налогам и сборам, Министерство здравоохранения, Министерство финансов, Министерство юстиции, Министерство труда и социальной защиты населения, Государственный комитет по имуществу, Государственный комитет по стандартизации, Фонд социальной защиты населения Министерства труда и социальной защиты, РНПЦ медицинских технологий Министерства здравоохранения, Минский городской исполнительный комитет и многие другие.

Встреча подобного формата в республике стала уже четвертой. Организаторы подчеркнули, что эта работа будет продолжаться.-0-

Фото Могилевского облисполкома