Итальянские ученые доказали негативное влияние Тwitter на успеваемость студентов

1 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Исследователи из Католического университета Святого Сердца в Италии выяснили, что успеваемость студентов, которые активно пользуются Twitter, снижена на 40%, сообщает Daily Mail .

Ученые провели эксперимент в 2016-2018 годах с участием около 1,5 тыс. учащихся с высокими показателями. Студентам дали задание прочитать роман "Покойный Маттиа Паскаль" итальянского драматурга Луиджи Пиранделло, написанный в 1904 году. Затем половина участников должна была проанализировать книгу, основываясь на обсуждении в Twitter. Остальным было предложено использовать для подготовки дополнительную литературу. В завершение эксперимента всем учащимся было дано тестовое задание. По его итогам исследователи пришли к выводу, что результаты тех, кто использовал для анализа романа Twitter, были намного ниже, чем у остальных студентов.

Авторы эксперимента отмечают, что в социальной сети большое количество людей дает некомпетентные рекомендации. Такая ложная информация формирует в обществе превратное мнение по различным вопросам, поэтому необходимо создавать группы экспертов для проверок специализированных форумов.-0-