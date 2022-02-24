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24 февраля 2022, 19:21

Янчевский: Орша является важным центром IT-образования Парка высоких технологий

24 февраля, Орша /Алеся Пушнякова - БЕЛТА/. Разнообразные образовательные проекты, IT-академия, центр поддержки молодежного предпринимательства в Оршанском районе делают этот регион важным центром IT-образования, который поддерживает Парк высоких технологий (ПВТ), в Витебской области. Об этом корреспонденту БЕЛТА на открытии новой учебной лаборатории в Орше сообщил директор ПВТ Всеволод Янчевский.

"Образование - этот тот фундамент, без которого не были бы возможны успехи в нашей IT-отрасли в целом и в частности экспорта IT-услуг. Есть хорошая добрая традиция у резидентов ПВТ поддерживать многие образовательные проекты в высших учебных заведениях, школах. Здесь в Орше проект медиастудии поддерживаем финансово. И он связан с творчеством не только направления высоких технологий, но и со сферой медиа. Сейчас с развитием цифры, интернета, появлением так называемых метавселенных, концепции Web 3.0 средства медиакоммуникации будут играть еще более значимую роль. Важно, чтобы учеба в медиастудии приносила детям удовольствие, чтобы им нравилось то, что они делают. Тогда у них будут самые высокие результаты. Помощь резидентов ПВТ - это взаимный интерес: и самих резидентов, и жителей в регионах, и страны в целом. Для компании такая система работы полезна тем, что на местах подготавливают хороших специалистов", - подчеркнул директор ПВТ.

Он добавил, что Орша является в Витебской области одним из центров, где ПВТ сконцентрировался на образовательном контенте. Здесь проходили апробацию такие значимые проекты, как "Программирование в среде Scratch" и "Информатика без розетки".

Дебютный проект "Программирование в среде Scratch", который стартовал в 2016 году в школах Оршанского района, Витебска и Новополоцка, дал основу для создания государственной программы по обучению учащихся 2 - 6-х классов этому базовому языку программирования.

Пилотный проект "Информатика без розетки", в котором воспитанников детских садов Орши в возрасте 5 - 7 лет обучали алгоритмической грамотности, с 2019 года вырос в масштабную программу. В этом учебном году в нем участвуют около 5 тыс. мальчиков и девочек из более 300 дошкольных учреждений страны. Особенность проекта в обучении детей без использования компьютера. Образовательный процесс строится на дидактических играх, которые помогают развивать логическое мышление детсадовцев. На стадии докомпьютерной работы ребята усваивают основные понятия информатики и к моменту знакомства с ПК они уже подходят теоретически подкованными.

Также в прошлом году на базе Оршанского районного центра технического творчества детей и молодежи и IT-академии "КомпАС" ПВТ открыл центр поддержки молодежного предпринимательства. Центр является инновационной моделью образовательной среды, ориентированной на развитие практических навыков и предпринимательского мышления у молодежи. В прошлом году здесь проводились бесплатные курсы по востребованным IT-специальностям: "Основы бизнес-планирования", "Умный город", "Академия стартапов", а также по компьютерной графике, web-программированию, основам анимации и другие. Почти за полгода реализации проекта более 500 учащихся Оршанского района в два потока прошли эти курсы. Некоторые из слушателей представили свои бизнес-планы и стартапы на различных этапах конкурса инновационных проектов "100 идей для Беларуси". Кроме молодежи в проект вовлекают и представителей малого и среднего бизнеса Оршанского района. Более 20 из них уже воспользовались возможностями центра для поддержания и развития своего дела.-0-

Фото Александра Хитрова

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