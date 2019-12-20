Китай и Бразилия запустили исследовательский спутник

20 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Китай и Бразилия успешно вывели на солнечно-синхронную орбиту спутник CBERS-4A, предназначенный для изучения природных ресурсов, сообщает ТАСС со ссылкой на Центральное телевидение Китая.

Запуск космического аппарата весом почти 2 т был осуществлен с помощью ракеты-носителя "Чанчжэн-4B" с космодрома Тайюань в провинции Шаньси на севере страны. Кстати, этот запуск стал уже 322-м для ракеты-носителя серии "Чанчжэн".

Две бразильские и одна китайская камера на борту будут делать снимки земной поверхности в различном разрешении и с разным временным интервалом. Качество снимков будет несколько лучше, чем у ранее запущенного спутника CBERS-4 благодаря более низкой орбите - 628,6 км. Принимать данные будет наземная станция в 9 км от бразильского города Куяба.

Данный спутник стал шестым по счету, запущенным по космической программе сотрудничества Китая и Бразилии. И есть уже планы по созданию CBERS-5 и CBERS-6, которые примерно через пять лет заменят на орбите CBERS-4А.

КНР активно развивает национальную космическую программу, разрабатывая метеорологические, телекоммуникационные и навигационные спутники, а также технологии для освоения Луны. Помимо этого, китайские ученые реализуют проект по исследованию астероидов и Марса, к интенсивному изучению поверхности которого они намерены приступить в 2020-2025 годах.-0-