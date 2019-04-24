Китай планирует в ближайшие 10 лет отправить человека на Луну

24 апреля, Чанша /БЕЛТА - Синьхуа/. Китай планирует создать на южном полюсе Луны научно-исследовательскую станцию и осуществить лунную пилотируемую миссию примерно через 10 лет. С такими заявлениями выступил сегодня глава Государственного космического управления Китая Чжан Кэцзянь по случаю Дня космонавтики этой страны.

Руководитель ведомства также подтвердил, что китайский зонд "Чанъэ-5" должен доставить на Землю образцы лунного грунта к концу текущего года, и сообщил, что Шаошань, родина Мао Цзэдуна, станет одним из постоянных центров, где будут храниться образцы грунта Луны.

Кроме того, в своем выступлении он отметил, что Китай запустит первый марсианский зонд в 2020 году.

Китай присоединился к клубу космических держав 24 апреля 1970 года, когда первый китайский искусственный спутник Земли "Дунфанхун-1" был запущен на орбиту при помощи ракеты-носителя "Чжанчжэн-1" (Long March-1).

С 2016 года 24 апреля отмечается в Поднебесной как День космонавтики.-0-